Корейская компания Donghee расширит производство в Петербурге

Корейский поставщик автокомпонентов Donghee Rus готовится перезапустить производство в Петербурге летом 2025 года. Об этом говорят данные рекрутингового сервиса hh.ru. Компания на текущий момент ищет инженера и оператора производственной линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Опыта работы для специалистов не требуется, однако они должны знать английский язык. Претендентам обещают полный соцпакет и корпоративную развозку от станций метро.

В компании подчеркнули, что санкции не давали полноценно работать, однако сейчас ситуация изменилась. До недавного времени Donghee Rus, чья производственная площадка находится в Левашово, поставляла на петербургский завод Hyundai передние опоры двигателя, задние и передние подвески, топливные баки и педали.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компания «СМУ-Балт» запустит новое производство сухих строительных смесей на основе бетона в Лужском районе Ленобласти. Перед возведением объекта в деревне Заполье организуют песчаный карьер.

Андрей Маркелов