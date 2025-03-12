Новое производство сухих строительных смесей запустят в Ленобласти

Компания «СМУ-Балт» запустит новое производство сухих строительных смесей на основе бетона в Лужском районе Ленобласти, сообщает РБК.

Перед возведением объекта в деревне Заполье организуют песчаный карьер. Будущий завод обеспечит работу для 200 человек.

«СМУ-Балт» зарегистрировали в Петербурге в 2019 году. Гендиректором компании является Александр Савицкий.

Помимо производства смесей организация занимается добычей глины, разработкой гравийных и песчаных карьеров.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что следственный комитет возбудил уголовное дело после обысков на Балтийском заводе.

Андрей Маркелов