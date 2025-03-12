Минэкономразвития России протестирует самозапрет покупок на маркетплейсах

Минэкономразвития готово провести совместный с маркетплейсами эксперимент по внедрению самозапрета или лимита на покупки, сообщается в ответе министерства на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»). В рамках эксперимента пользователи смогут добровольно подключить эту функцию для оценки ее эффективности.

«Вместе с тем обращаем внимание, что разрабатываемое Минэкономразвития России регулирование направлено на широкий круг цифровых платформ, включающих в себя не только маректплейсы, но и иные посреднические цифровые платформы, в том числе содержащие предложения об оказании услуг, выполнении работ»,— уточнили в документе (цитата по «РИА Новости»).

Владислав Даванков предложил ввести самозапрет на покупки на маркетплейсах в конце января. Свою инициативу он направил главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. По задумке депутата, покупатель сможет сам настраивать параметры ограничения, в том числе сумму лимита, категорию товаров и время действия запрета.

С 1 марта в России действует закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на выдачу кредитов. Соответствующее заявление можно подать через МФЦ или портал госуслуг.

Подробности — в материале «Ъ» «Россияне оценили самозапрет».