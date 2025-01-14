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Коммерсантъ FM
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В Приморье тигр убил человека

В Дальнереченском районе Приморского края амурский тигр напал на человека. Мужчина умер. По данным центра «Амурский тигр», погибший ночью рыбачил неподалеку от села Зимники.

«14 января утром в охотнадзор поступило сообщение о том, что в Дальнереченском муниципальном округе в районе села Зимники произошло нападение тигра на человека. Сотрудники охотнадзора и полиции оперативно выдвинулись на место. К сожалению, информация подтверждается, на месте обнаружен труп человека и следы тигра»,— сообщил заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона Филипп Шутов. Сейчас устанавливаются причины агрессивного поведения животного.

Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в крае возросло число выходов тигров к населенным пунктам, имеются случаи их нападения на домашних животных и скот. «Причина, по словам специалистов, в резком сокращении численности кабана из-за эпидемии африканской чумы свиней. В таких условиях тигры ищут пропитание, выходя в населенные пункты»,— заявил глава региона.

Олег Кожемяко пообещал увеличить число инспекторов охотнадзора и обеспечить их необходимой техникой. «Поручил усилить работу по подкормке копытных в охотхозяйствах, заповедниках и на других охраняемых территориях. Увеличение численности оленей, косуль и кабанов — залог стабильной кормовой базы для хищника»,— добавил господин Кожемяко.

Алексей Чернышев, Владивосток

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