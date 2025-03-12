«Барселона» первой вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанская футбольная команда «Барселона» со счетом 3:1 победила португальскую «Бенфику» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, первой пройдя на следующий этап соревнования. Матч прошел на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне.

Голами в составе «Барселоны» отметились Рафинья на 11 и 42 минуте и Ламин Ямаль на 27 минуте. Единственный гол у «Бенфики» забил на 13 минуте Николас Отаменди.

Остальные участники четвертьфинала определились позже. Среди них — одолевшая «Байер» со счетом 2:0 «Бавария», а также «Интер» (2:1 против «Фейеноорда») и «ПСЖ» (4:1 против «Ливерпуля»).

Подробности — в материале «Ъ» «Цари, “Сен-Жермен”!».