Цари, «Сен-Жермен»!

Центральное противостояние 1/8 финала Лиги чемпионов — то, в котором выясняли отношения два бесспорных претендента на главный европейский трофей, ПСЖ и «Ливерпуль»,— оказалось невероятно драматичным. Французская команда в Англии выиграла с тем же счетом (1:0), с которым неделю назад уступила на своем поле. В четвертьфинал она пробилась благодаря победе в серии пенальти. Вместе с ней в следующий раунд шагнули «Барселона», миланский «Интер» и мюнхенская «Бавария».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Cairnduff / Reuters Фото: Jason Cairnduff / Reuters

В этом матче «Ливерпуль» играл иначе, не так прагматично, как в большинстве противостояний с топ-клубами при Арне Слоте. Он действовал с позиции силы. Возможно, потому что понимал свою мощь на родном Anfield (здесь у команды была 19-матчевая серия без поражений и такая же по длительности серия из матчей, в которых поразить ворота гостей получалось не меньше двух раз). Возможно, потому что помнил, каким чудом победил неделю назад, избрав менее смелый план. Но с позиции силы, как и в прошлую среду, действовал и ПСЖ. А потому старт встречи получился взрывным.

Активнее начали хозяева. Пару моментов они создали сразу. Мохамед Салах, открывшись у 11-метровой отметки, бил, казалось, по пустым воротам, но на пути мяча вырос Нуну Мендеш. Затем ливерпульцы насели на ПСЖ после углового, но завершающий удар Собослаи улетел высоко на трибуны.

Сломала этот приятный для английской публики сценарий одна широкая контратака ПСЖ. Мяч проследовал по маршруту Усман Дембеле-Брэдли Баркола и обратно, а неловкий подкат защитника Ибраима Конате сделал гол неизбежным — Дембеле оставалось катнуть мяч в пустые ворота.

Вскоре атака ПСЖ, по геометрии похожая на голевую, вывела один на один Баркола, но тот не смог пропихнуть мяч между ног герою первой встречи Алиссону. А когда один на один вывалился Дембеле, он отпустил мяч слишком далеко и был буквально взбешен своей незадачливостью. Он понимал, что такие моменты в таких матчах упускать чревато. «Ливерпуль» до конца тайма так и не опомнился, но «минус-1» — то бишь ничью по сумме двух матчей — додержал.

А после перерыва он успокоился, перестал пускать оппонентов в свои тылы и перешел к атакам, в которых стройности, лоска было меньше, чем драйва. Какой хаотичный, пинбольный гол хозяев был отменен из-за офсайда. Сколько желания было у Луиса Диаса, который кружился на границе штрафной и все-таки нашел возможность для прострела, но удар Собослаи нашел ногу защитника. С какой жаждой выпрыгнул колумбиец через считанные секунды, готовый замкнуть подачу с углового. Но его отверг Джанлуиджи Доннарумма.

Отрезок безраздельного превосходства «Ливерпуля» на поле затягивался. Он продолжался почти целый тайм. И теперь уже ПСЖ чудом сохранил этот зыбкий паритет, и игра перешла в дополнительное время.

В экстра-таймах моментов, которые могли бы равенство нарушить, было достаточно. Все — у ПСЖ. Но и 210 с лишним минут командам для выявления победителя не хватило. Решилось все в серии пенальти, где Джанлуиджи Донарумма, имевший и до этого в своем послужном списке один английский скальп (речь о финале Евро-2020, где его спасения в серии 11-метровых подарили итальянской сборной победу над англичанами на их земле), отразил удары Дарвина Нуньеса и Кертиса Джонса.

ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где практически гарантированно получит наименее статусного соперника из всех участников этой стадии. Скорее всего им станет бирмингемская «Астон Вилла», выступающая в play-off престижнейшего еврокубка впервые с 1983 года. Перед домашним ответным матчем она со счетом 3:1 обыгрывает бельгийский «Брюгге». А у «Ливерпуля», с огромным отрывом лидирующего в чемпионате Англии, в текущем сезоне, по сути, остался один матч, в котором что-то стоит на кону. Это финал Кубка английской лиги против «Ньюкасла» 16 марта.

Первый четвертьфиналист Лиги чемпионов определился в Испании за несколько часов до этих сцен. Там «Барселона», благодаря чудесному взаимодействию своих атакующих игроков, уверенно переиграла лиссабонскую «Бенфику» - 3:1. Два результативных действия (гол и передача) на счету 17-летнего вундеркинда Ламина Ямаля, три (2+1) – в активе Рафиньи (бразилец с 11 голами возглавил бомбардирскую классификацию самого статусного еврокубка, обойдя форварда дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси). Португальский клуб ответил только мячом центрального защитника Николаса Отаменди, забитым после углового.

А первую четвертьфинальную пару образовали миланский «Интер» и мюнхенская «Бавария». Итальянский чемпион второй раз за шесть дней одолел роттердамский «Фейенорд» (2:1, 4:1 по сумме матчей). А немецкий чемпион – леверкузенский «Байер» - своему главному конкуренту вновь уступил всухую. Он провел бодрый первый тайм, но от добытого «Баварией» в прошлом матче преимущества в три гола откусить ничего не смог, а после перерыва пропустил дважды – по разу от Гарри Кейна и Альфонсо Дэвиса.

Завершится программа 1/8 финала Лиги чемпионов в среду. В раннем матче сойдутся «Лилль» и «Боруссия» (первый матч – 1:1). В основной временной слот пройдут встречи «Арсенал»-ПСВ (7:1), «Астон Вилла»-«Брюгге» (3:1) и «Атлетико»-«Реал» (1:2).

Роман Левищев