На «Светофоре» зажегся красный

В ходе проверок сети жестких дискаунтеров «Светофор» в Черноземье региональные Роспотребнадзор и Россельхознадзор зафиксировали ряд нарушений: продажи просроченной продукции, несоблюдение условий хранения, отсутствие документов. В Белгородской, Воронежской и Курской областях изъяты более 3,4 т мяса, рыбы, сыра и консервов с нарушенными сроками хранения. В Белгороде на яйцах переклеивали ярлыки, продлевая срок годности, а в Курске перевешивали продукты, масса которых уже была указана изготовителем. В компании видят в проверках необъективную оценку своей работы, а эксперты напоминают, что сеть может обжаловать результаты проверок в судебном порядке.

По мнению экспертов, перспективы работы сети будут зависеть от оперативности исправления ситуации «в подходе сети к ведению бизнеса»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Магазины сети «Светофор» в регионах Черноземья, как и во всей стране, подверглись проверкам контролирующих органов. По собственным данным «Светофора», в Черноземье с начала года закрыта только одна точка — в Тамбове на улице Ипподромной, 6. Официально компания и органы власти причину закрытия не комментировали. Всего в Тамбовской области, по собственным данным торговой сети, работает 16 магазинов.

В Воронежской области действует 21 объект. Роспотребнадзор указывал на нарушения в виде просроченных продуктов и условий хранения. В ряде магазинов холодильники отсутствовали или были неисправны, продукция реализовывалась без документов, подтверждающих качество и безопасность. Из 150 исследованных проб 18 не соответствовали нормативам, чаще всего это были мясная, молочная и рыбная продукции.

Всего забраковано 273 партии пищевых товаров общим весом 1,7 т, составлено 40 протоколов об административных нарушениях — шесть из них в отношении управляющего сетью магазинов ООО «Торгсервис 36».

Запущенная в 2009 году в Красноярске семьей Шнайдер сеть «Светофор» спустя десять лет вошла в топ-10 крупнейших ритейлеров. В 2020 году компания оказалась самой быстрорастущей продовольственной сетью в России. В 2024 году, по оценкам Infoline, количество магазинов сократилось на 620 объектов, торговые площади — на 429,5 тыс. кв. м. Доля «Светофора» в розничном товарообороте за этот период снизилась с 1,6 до 1,3% (375 млрд руб.), среди крупных сетей это стало самым сильным падением. В 2025 году положение «Светофора» усугубилось из-за проверок регулирующих органов. В январе, подсчитали в Infoline, сеть «Светофор» сократилась еще более чем на 170 магазинов торговой площадью 121,4 тыс. кв. м.

ООО «Торгсервис 36» зарегистрировано в Воронеже в 2015 году с уставным капиталом в 400 тыс. и с целью «торговли розничной прочей» в неспециализированных магазинах. Гендиректор — Елена Жук. Владелец — АО «Инвест Стандарт» (его собственники не раскрыты). Выручка в 2023 году составила 11 млрд руб. (+3%), чистая прибыль — 51 млн руб. (+160%).

В Липецкой области, по данным компании, насчитывается 16 точек. Россельхознадзор за месяц провел десять контрольных мероприятий в отношении ООО «Торгсервис 36». Инспекторы обнаружили продажу мясных полуфабрикатов и рыбной продукции без маркировки, хранение товаров при неправильных температурных режимах, а также истекшие сроки годности, отсутствие документов. Россельхознадзор направил заявление в прокуратуру Липецкой области, которая инициировала повторные проверки 12 магазинов.

В Белгородской области наибольшее количество магазинов сети — 24. Специалисты межрегионального управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям, привлеченные органами прокуратуры в качестве экспертов, проверили 19 объектов сети. Ведомством снято с реализации 875 кг продукции животного происхождения и 280 шт. яиц. Отобрана 21 проба, десять образцов не прошли проверку. Позднее в ходе экспертизы прокуратуры Белгорода из оборота изъяли еще 16 кг сыра, 280 яиц, 234 кг замороженной рыбы, 205 кг замороженного мяса, 4,2 тыс. единиц консервов. Продукция хранилась без товаросопроводительных документов или имела истекший срок годности.

В отдельных случаях на яйцах переклеивали маркировку, искусственно продлевая срок годности, рассказали в ведомстве. В отношении директоров четырех магазинов возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, гендиректору ООО «Торгсервис 36» внесено прокурорское представление.

Еще в декабре 2024 года на работу сети «Светофор» после жалобы обратил внимание врио губернатора Курской области Александр Хинштейн: «То, что было запечатлено на фотографиях, в реальности оказалось еще страшнее. Ничего подобного ни в одном регионе страны я раньше не видел». В магазин направили правоохранителей для фиксации нарушений и доследственной проверки. В регионе сеть «Светофор» представлена 16 точками. После проверок местное управление Роспотребнадзора забраковало 18 партий продукции общим весом 756 кг. Не соответствовали нормативам 22% проб. В молочных продуктах выявлены отклонения по жирно-кислотному составу, в копченых колбасах и рыбе — превышение бензапирена, следует из данных ведомства. В магазинах продавали продукты с истекшим сроком годности, отсутствовала маркировка или была неполная информация. Кроме того, продавцы перевешивали продукты, у которых масса уже была указана изготовителем. В ряде магазинов не было ценников, вызывало нарекания санитарное состояние помещений. ООО «Торгсервис 46» оштрафовано на 300 тыс. руб., должностные лица сети — на 220 тыс. руб.

В Орловской области действует девять магазинов сети. О результатах проверок не сообщалось. НКО «Общественная потребительская инициатива» зафиксировала 13 нарушений, направив отчет в региональную службу по надзору защиты прав потребителей.

Проверка коснулась большинства магазинов «Светофор» в России. Приостановлена деятельность 76 объектов торговли, возобновлена — 50. Изъято более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции.

В Россельхознадзоре заявили, что не планируют прекращать проверки. Директор сети «Светофор» по ЦФО Елена Захаренко публично заявляла, что видит в действиях контролирующих органов компрометирующий характер: «Я более 20 лет работаю в торговле и никогда не слышала и не видела ничего подобного в отношении какой-либо другой компании».

«Не доверять выявленным нарушениям при проведении проверок нет оснований, да и сеть может их обжаловать в судебном порядке, если где-то будут перегибы. Поставщики и производители продовольственных товаров заинтересованы, чтобы розничная сеть сделала выводы и привела торговые объекты в соответствие с нормативными требованиями безопасности»,— считает исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

По его мнению, перспективы работы сети будут зависеть от оперативности исправления ситуации «в подходе сети к ведению бизнеса». Мониторинг ассоциации показывает: с некоторыми поставщиками перезаключают договоры с установленными сроками оплаты и без пунктов о возврате продукции, что эксперты считают «позитивным шагом». Производителям хотелось бы сохранить конкуренцию на рынке розничной торговли и «пятый игрок в рейтингах сетей» имеет важное значение в цепочках поставок, уверен господин Востриков.

«Успех сети во многом связывают с его бизнес-моделью жесткого дискаунтера, который оказался крайне востребованным у уязвимых слоев населения, чье финансовое положение пострадало от изменения макроэкономических условий,— говорит гендиректор Atomic Capital Александр Зайцев.— Факты обнаружения множества нарушений со стороны контролирующих органов — обратная сторона избранной сетью бизнес-модели».

Вероятно, компания будет вынуждена пересмотреть модель в пользу требований законодательства, что приведет к росту операционных издержек, предполагает эксперт.

Анна Швечикова