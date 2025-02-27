Более 50 магазинов сети «Светофор» возобновят работу

Более 50 магазинов сети «Светофор», ранее прекративших деятельность по результатам проверок Роспотребнадзора, возобновят работу. Об этом сообщила ТАСС директор торговой сети в Центральном федеральном округе Елена Захаренко.

Сроки открытия зависят от количества дней, установленных в предписании Роспотребнадзора. Директор отметила, что в масштабе всей сети число временно закрытых магазинов «очень скромное» и прекращение их работы «никак не может повлиять» на стабильность компании.

Согласно данным на конец февраля, по решению Роспотребнадзора работу приостановили 76 магазинов «Светофора». Всего было проверено около 1,4 тыс. торговых точек. Было изъято более 5,7 тыс. партий небезопасной продукции. Со слов госпожи Захаренко, проверка коснулась 100% магазинов «Светофор» в России.

«Светофор» — сеть супермаркетов-дискаунтеров, основанная в 2009 году Сергеем и Андреем Шнайдерами. Первый объект открылся в Красноярске, сейчас они представлены в большинстве регионов РФ. 20 февраля ФАС сообщила «Ъ», что начала проверку логистических центров сети «Светофор». Поводом стали жалобы на невыгодные условия для поставщиков, включая утилизацию товаров с истекшим сроком годности за их счет.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Ъ» «У "Светофора" замаячила проверка».