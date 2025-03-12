Курс рубля с неопределенным фундаментом

Обсуждая причины резкого укрепления рубля в феврале 2025 года, аналитики сходятся в том, что это набор случайностей. В Райффайзенбанке выделяют три причины, первые и основные две — «ожидания смягчения геополитической напряженности» и заметный рост чистых продаж экспортерами валютной выручки (на 25% к январю 2025 года, до $12,4 млрд) — на фоне сокращения импорта, как сообщил 10 марта ЦБ, не опубликовав данных. Не исключено, что укреплению рубля поспособствовали также и покупки ОФЗ нерезидентами — на 43 млрд руб. из 672 млрд руб. в феврале, что стало максимумом за последние кварталы, отмечают аналитики банка.

Заметный рост продаж валюты экспортерами не обязательно объясняется улучшением торгового баланса. Напротив, по предварительным данным ЦБ, в конце 2024 года он ухудшался из-за снижения товарного экспорта и роста импорта. Данные ФТС, впрочем, фиксируют обратную тенденцию — по итогам года сальдо внешней торговли товарами составило $150,9 млрд против $123 млрд по оценке ЦБ. Обновленные цифры платежного баланса должны быть опубликована 13 марта.

Цены на российский экспорт были довольно высокими в конце 2024—начале 2025 года, но в феврале соответствующий индекс Центра ценовых индексов снизился на 7% от максимумов января (см. график). В результате этого аналитики ждут ослабления рубля в ближайшие полгода, а их оценки платежного баланса хуже прогнозов ЦБ. Так, по свежему прогнозу Центра развития ВШЭ, стоимость товарного экспорта в этом году составит $405 млрд против $419 млрд по прогнозу ЦБ, а импорта — $315 млрд против $302 млрд. «Снижение экспортных цен февраля будет способствовать ослаблению валютного курса на горизонте ближайших трех месяцев. Ожидаем возврата курса рубля к уровням вблизи 100 руб./$ на горизонте трех-шести месяцев»,— говорит Дарья Тарасенко из Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. С ней согласен и Станислав Мурашов из Райффайзенбанка: «Рубль все же ждет откат к более слабым уровням: вряд ли существенных результатов в переговорах удастся добиться быстро; фундаментальная поддержка рубля по мере сокращения торгового баланса будет ослабевать».

Артем Чугунов