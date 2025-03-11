«Сиалекс» и «Гистан» ушли к новому владельцу

Товарные знаки «Сиалекс» (препарат для повышения мужской потенции) и «Гистан» (применяется при лечении аллергии) сменили владельца. Права на них на торгах почти за 90 млн руб. выкупило ООО «Диалог», бенефициаром которого, по данным СПАРК, является Артем Степанчиков. Ранее эти товарные знаки принадлежали ООО «РИА "Панда"», которое признано банкротом.

В 2015 году Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту фальсификации биологически активных добавок (БАД) для укрепления мужской потенции по заявлению нескольких фармацевтических ассоциаций. Тогда в ходе доследственной проверки были закуплены препараты от ООО «РИА "Панда"», включая «Сиалекс». При исследовании выяснилось, что образцы содержали тадалафил и силденафил, запрещенные при производстве БАДов. В мае 2016 года «Сиалекс» был изъят из аптек (см. “Ъ” от 5 мая 2016 года).

После этой проверки главе РИА «Панда» Игорю Воробью предъявили обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ст. 238 (производство, хранение и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности), а также ст. 238.1 УК РФ (оборот фальсифицированных биологически активных добавок).

Виктория Колганова