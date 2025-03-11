Перевозка грузов в порты Северо-Запада на ОЖД увеличилась на 2,2% с начала года

По итогам двух первых месяцев текущего года в порты Северо-Запада было перевезено в общей сложности 20,9 млн тонн различных грузов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги, таким образом объем перевозки в этом сегменте увеличился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Положительную динамику, в частности, обеспечила перевозка химикатов и соды, удобрений и лесных грузов, уточнили в ОЖД.

В свою очередь, перевозки груженых контейнеров на магистралях Октябрьской железной дороги за тот же период времени также выросли на 2,2%. В январе-феврале 2025 года было перевезено 95,8 тыс. груженых контейнеров ДФЭ и 2,2 млн тонн грузов (+5,7%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе-феврале 2025 года общая погрузка на сетях ОЖД составила 15,3 млн тонн — на 2,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Андрей Цедрик