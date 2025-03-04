Объем погрузки на магистралях ОЖД в январе-феврале 2025 года снизилась на 2,3%

По итогам двух первых месяцев 2025 года погрузка на магистралях Октябрьской железной дороги составила 15,3 млн тонн — на 2,3% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, за январь-февраль текущего года, в частности, погружено 4,3 млн тонн химических и минеральных удобрений (+9,7%), 3,8 млн тонн руды железной и марганцевой (+2,2%), 108,9 тыс. тонн черных металлов (+12,4%) и 30 тыс. тонн зерна (рост в 2 раза).

В феврале на сетях ОЖД погрузили 7,5 млн тонн, что на 3,1% ниже показателя 29 дней февраля 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за январь 2025 года перевозки на сетях Октябрьской железной дороги (входит в ОАО «РЖД») принесли в бюджеты регионов Северо-Запада 561 млн рублей налоговых отчислений.

Андрей Цедрик