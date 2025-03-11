Госдеп ожидает «фантастических новостей» после переговоров с Украиной

США оптимистичны насчет переговоров с Украиной в Саудовской Аравии и допускают появление «фантастических новостей для человечества», заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал встречу «конструктивной».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (слева), глава Офиса президента Андрей Ермак (в центре) и министр обороны Рустем Умеров (справа)

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (слева), глава Офиса президента Андрей Ермак (в центре) и министр обороны Рустем Умеров (справа)

Фото: Saul Loeb / Pool / Reuters

«Могут появиться фантастические новости для человечества. Так что мы очень оптимистичны. Я знаю, что и госсекретарь тоже, потому что мы понимаем, что находится на кону»,— заявила Тэмми Брюс в коротком видеообращении, опубликованном в соцсети X. Продолжается второй раунд переговоров.

Источник украинского издания «Общественное» сообщил, что во время первого раунда переговоров обсуждалось предложение Украины о частичном прекращении огня на море и в небе, а также соглашение о совместной разработке полезных ископаемых. Неназванный украинский чиновник сообщил AFP, что переговоры проходят «хорошо», стороны обсудили множество вопросов.

Как писала Financial Times, предложение о частичном прекращении огня, которое было представлено на встрече в Джидде, предполагает запрет на удары беспилотниками и ракетами дальнего радиуса действия, а также отказ от боевых действий в Черном море. Во время второго раунда переговоров стороны обсудят обмен разведданными, который был приостановлен на прошлой неделе. Марко Рубио говорил, что возобновление военной помощи Украине будет зависеть от итогов встречи в Саудовской Аравии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинский мир ищут на Востоке».

Лусине Баласян