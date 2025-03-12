Арматура пошла в ход

Начало весны и строительного сезона стимулировало рост цен на арматуру и стальные балки. Впрочем, тренд заметен пока преимущественно на московском рынке и едва ли будет долгосрочным, считают аналитики. Трейдеры быстро заполнят склады, а застройщики не ожидают повышенного спроса с текущими ставками по ипотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

К началу марта в РФ наметился тренд на рост стоимости стальной балки и арматуры — типов стального проката, преимущественно востребованных в строительстве. Это следует из мониторинга рейтингового агентства «Русмет». Так, по этим данным, стальная двутавровая балка с 24 февраля по 2 марта подорожала на 240 руб., до 93,42 тыс. руб. за тонну, промышленная арматура (FCA) — на 60 руб., до 58,4 тыс. руб. за тонну. Цены на арматурный прокат с 2 по 9 марта выросли на 1,1 тыс. руб., до 43,01 тыс. руб. за тонну.

Цены растут на фоне общей стагнации рынка. В «Русмете» ожидают, что котировки могут еще вырасти, но сомневаются, что динамика окажется значительной и долгосрочной. «С одной стороны, металлотрейдеры пополняют склады, рассчитывая на активизацию строительной и ремонтной отраслей с началом весны. С другой — строительная активность как компаний, так и физлиц охлаждается высокими ставками на рынке»,— поясняют аналитики. В «Северстали», ММК и «Евразе» не ответили на вопросы “Ъ”.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что цены на арматуру на складах в Москве выросли с 55,6 тыс. руб. за тонну в начале февраля до 57 тыс. руб. в начале марта. По его словам, ряд крупных производителей продают продукцию и по 59 тыс. руб. за тонну. Но цены в других регионах и на другие виды строительного проката (уголок, швеллер) не демонстрируют повышательной динамики, указывает аналитик. Как следует из материалов MMI, швеллеры, горячекатаный прокат, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием, трубы и метизы подешевели на 0,4–2% месяц к месяцу.

По прогнозам управляющего директора рейтингового агентства НКР Дмитрия Орехова, арматура в течение второго квартала может подорожать еще на 5–8% на фоне сезонного ожидания повышения спроса со стороны ИЖС и увеличения запасов у трейдеров. На этом фоне, считают эксперты, металлургические компании будут активно пытаться наращивать продажи через собственные маркетплейсы, чтобы не делиться доходами с посредниками. В 2024 году крупные производители увеличили продажи через онлайн-платформы в разы, но объемы реализации в этом канале остаются на уровне сотен тысяч тонн (см. “Ъ” от 17 января).

Как следует из данных «Дом.РФ», в 2024 году на сегмент ИЖС пришлась большая часть объема ввода жилья в РФ — 57,8%, или 62,27 млн кв. м. Год к году ввод индивидуальных домов вырос на 6%, тогда как многоквартирных — сократился на 12%, до 45,49 млн кв. м. В январе 2025 года на ИЖС пришлось 76,1% от ввода всего жилья, или 8,34 млн кв. м, что на 8% меньше, чем годом ранее. Ввод многоквартирных домов в январе год к году сократился на 12%, до 2,61 млн кв. м.

Борис Красноженов, впрочем, считает, что даже в Центральном федеральном округе потенциал роста цен на арматуру исчерпан. Развернуть тренд может только смягчение денежно-кредитной политики, которое стимулирует потребительский спрос, полагает он. Дмитрий Орехов согласен, что фундаментально цены и спрос на арматуру будут зависеть от рынка первичного жилья и ипотечных программ. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров указывает, что основной объем арматуры и металлопродукции строительного сортамента покупают крупные застройщики, приостановившие ввод новых объектов в 2025 году.

Управляющий партнер группы «Мета» Максим Лещев говорит, что этой весной застройщики ожидают сдержанного спроса на загородную недвижимость из-за значительного роста себестоимости строительства и высоких ставок по ипотеке. По его словам, последние четыре года себестоимость строительства постоянно растет, поэтому сезонные колебания цен стали незаметны для застройщиков и граждан, самостоятельно ведущих строительство загородной недвижимости. На долю арматуры в себестоимости квадратного метра приходится от 1% до 15%.

Металлурги же ожидают роста спроса со стороны строительной отрасли. По прогнозам Ассоциации развития стального строительства, доля стальных металлоконструкций в строительстве жилья к 2035 году может вырасти до 4–7%, обеспечив прирост внутреннего спроса на металл на 1 млн тонн в год (см. “Ъ” от 3 февраля).

Полина Трифонова, Дарья Андрианова