Сталь сплавляют онлайн

На фоне снижения спроса со стороны крупных покупателей металлурги расширяют новые каналы сбыта. В 2024 году компании нарастили продажи стального проката через собственные онлайн-платформы, что позволяет поставлять металл напрямую, как правило, небольшим клиентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

Российские производители стали нарастили продажи через собственные маркетплейсы по итогам 2024 года, следует из опроса, проведенного “Ъ”. Так, у «Северстали» продажи на площадке «Платферрум» в первой половине 2024 года были на уровне 2023 года, а во втором полугодии выросли более чем на 60%. Абсолютные значения компания не предоставила. Ранее в «Северстали» сообщали, что в 2023 году через «Платферрум» реализовывалось 12 тыс. тонн металлопроката в месяц. Таким образом, в 2024 году объем продаж на площадке мог превысить 186 тыс. тонн, что на 28% больше, чем за 2023 год. В 2025 году «Платферрум» планирует увеличить объем продаж в два раза за счет новых покупателей и сервисов.

В ММК сообщили, что в 2024 году продажа металлопродукции через собственный маркетплейс увеличилась в 1,9 раза год к году. Всего через площадку реализовано 10% всего объема продаж Торгового дома ММК. Ранее компания сообщала, что за 2023 год продала через собственный маркетплейс 80 тыс. тонн. Следовательно, по итогам 2024 года продажи достигли около 152 тыс. тонн.

Продажи металлургов через маркетплейсы растут на фоне расширения числа покупателей.

За три года «Евраз Маркет» увеличил клиентскую базу в два раза, преимущественно за счет малого и среднего бизнеса и компаний, занимающихся индивидуальным жилищным строительством, рассказывают в «Евразе». Одновременно к концу 2024 года на площадке зафиксировали снижение спроса со стороны крупных застройщиков: сегмент медленнее других, но отреагировал на изменение рыночной ситуации. С 1 июля 2024 года ЦБ отменил действие части популярных льготных ипотечных программ, что привело к корректировке крупнейшими застройщиками своих проектов.

У «Платферрума» 60% закупщиков — предприятия микро- и малого бизнеса, примерно по 16% приходится на средние и крупные компании, остальное — на индивидуальных предпринимателей. Среди всех клиентов 60% заняты в строительстве промышленных, социальных и сельскохозяйственных объектов, 20% — в малоэтажном и индивидуальном строительстве. В ММК сообщили, что видят потенциал роста в сегменте частного строительства. Пока на индивидуальных предпринимателей в объеме отгрузок площадки компании приходится 3–4%.

Антон Алиханов, глава Минпромторга, в декабре 2024 года, «Интерфакс»: «Снизилась деловая активность в строительном секторе, поэтому сейчас имеем снижение объемов потребления стали».

Активизация работы производителей металлопроката с конечными потребителями неизбежна на фоне ожидания стагнации внутреннего спроса и ужесточения ограничений на экспортных рынках, отмечают собеседники “Ъ”. В «Северстали» оценивают потребление металла в РФ по итогам 2024 года в 43,7 млн тонн, что на 5,7% ниже показателя 2023 года. Сокращение спроса в третьем квартале отмечалось в строительной и энергетической отраслях, на которые приходится около 90% потребления.

«Запуск продаж через собственные маркетплейсы — это попытка увеличить сбыт на внутреннем рынке»,— говорит директор группы корпоративных рейтингов АКРА Илья Макаров. Как напоминает аналитик, крупные металлотрейдеры сегодня закупают сталь для дальнейшего экспорта. В то же время на фоне активного замещения импорта в РФ больше внимания уделяется малому и среднему бизнесу, и маркетплейсы как раз упрощают взаимодействие с этим сегментом без посредников, отмечает советник Pen & Paper Роман Кузьмин. Хотя, добавляет господин Макаров, управление такими продажами требует от производителей дополнительных затрат на повышение уровня автоматизации и учета мелких клиентов. С другой стороны, маркетплейсы позволяют отказаться от части сторонних услуг, например по организации складов, логистике и нарезке проката, говорит доцент кафедры экономики университета МИСиС Рафаэль Абдулов. В Infoline считают, что объемы продаж металлургов через маркетплейсы могут расти за счет привлечения заказчиков из сферы ЖКХ и инфраструктурного строительства, для которых важны прозрачность и прогнозируемость закупочного процесса.

Полина Трифонова