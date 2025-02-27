Сталь держится на арматуре

Цены на стальную продукцию в России снизились к середине февраля на 0,4–2% в зависимости от типа и могут упасть еще минимум на 3–5%. На динамику влияет слабый спрос на внутреннем рынке и в других странах при высокой загрузке мощностей. Растут только цены на арматуру, но и это, скорее всего, краткосрочный фактор: трейдеры могут заполнять склады, рассчитывая на активный сезон индивидуального загородного строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К середине февраля цены на основные типы конечной продукции из стали на внутреннем рынке снизились. Как следует из материалов Metals & Mining Intelligence (MMI), швеллеры, горячекатаный прокат, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием, трубы и метизы подешевели на 0,4–2% месяц к месяцу.

Динамика подтверждает опасения участников отрасли о рисках формирования профицита стальной продукции на рынке из-за технической невозможности значительно снизить загрузку мощностей при ослаблении спроса (см. “Ъ” от 3 февраля). В MMI оценивают загрузку сталеплавильных мощностей в среднем по отрасли на уровне 87%. «По некоторым категориям продуктов мощности превышают объемы потребления в два раза. При этом цены уже находятся на низком уровне»,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли.

Динамика цен в перспективе будет зависеть от активизации спроса в РФ и других странах, в первую очередь в строительном секторе Китая, указывает директор по развитию бизнеса и консалтинговой практики MMI Илья Коломеец. В РФ, напоминает он, сокращено количество льготных ипотечных программ и остается высокой ключевая ставка, что давит на спрос, в первую очередь в строительной отрасли. На рост экспорта также рассчитывать сложно, отмечает эксперт. По его словам, в Китае, Европе, на Ближнем Востоке спрос остается слабым, к тому же в конце 2024 года Турция — основной потребитель российской стали в регионе — ввела дополнительные пошлины на импорт горячекатаного проката из нескольких стран, включая РФ, для поддержки собственных сталеваров. Поставщики отмечают, что многие клиенты сократили закупки по сравнению с зимой прошлого года, говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. И укрепление рубля (более чем на 10% с начала года) также оказывает влияние на ситуацию с экспортом, добавляет он.

На этом фоне стальная продукция может подешеветь еще на 3–5%, прогнозирует управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Более существенного снижения цен, впрочем, ждать не стоит на фоне роста себестоимости производства, добавляет Илья Коломеец. Собеседник “Ъ” в крупной металлургической компании говорит, что российские производители могут перенести часть своих растущих издержек в цены продукции за счет снижения предложения, в том числе за счет проведения крупных ремонтов на сталеплавильных мощностях (см. “Ъ” от 25 февраля).

Единственный сегмент стального проката, в котором в феврале цены росли на мировом и на российском рынках,— арматура. По данным MMI, на середину февраля стоимость арматуры на складах трейдеров в Москве выросла на 3% месяц к месяцу, до 56,6 тыс. руб. за тонну. На условиях FOB Турция за аналогичный период цены выросли на 1,8%, до $565 за тонну. Как отмечается в обзоре, настроения на рынке носят достаточно позитивный характер. Но, указывают в MMI, в ближайшее время котировки могут стабилизироваться. Как отмечают эксперты, и в этом сегменте сложно сказать, идет ли рост конечного потребления: по их оценкам, растут объемы арматуры на складах у трейдеров.

По данным MMI, в 2024 году в РФ было произведено 10,7 млн тонн арматуры против 10,9 млн тонн годом ранее. С точки зрения производства арматура — стандартный продукт, поэтому возможности для увеличения производства в РФ присутствуют, равно как свободные мощности у металлургов. Потребность в арматуре будет определяться в зависимости от действия ипотечных программ и планов по вводу жилья. На долю арматуры в себестоимости квадратного метра, по разным оценкам, приходится от 1% до 15%.

Дмитрий Орехов ожидает в ближайшие месяцы дальнейшего роста цен на арматуру еще минимум на 5%. Как отмечает собеседник “Ъ” в купной металлургической компании, прогнозируется сезонное оживление спроса за счет строительства в частном секторе. Но пока месячная динамика строительного рынка не показывает увеличения потребления арматуры, указывает другой источник “Ъ”.

Полина Трифонова