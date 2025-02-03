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Коммерсантъ FM
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Сталь вплавляют в стройку

Участники рынка ждут роста потребления металлоконструкций к 2035 году

Расширение применения металлоконструкций в жилищном строительстве может поддержать падающий сегодня спрос на сталь в среднесрочной перспективе. По оценкам участников рынка, доля стальных металлоконструкций в секторе к 2035 году может вырасти до 4–7%, обеспечив прирост внутреннего спроса на металл на 1 млн тонн в год. Но достижение показателей может требовать адаптации нормативной базы и государственной поддержки.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Доля стальных металлоконструкций в жилищном строительстве к 2035 году при позитивном сценарии может вырасти до 7%, при консервативном — до 4%, говорится в исследовании Ассоциации развития стального строительства (АРСС). Сейчас металлоконструкции применяются преимущественно в строительстве промышленных и коммерческих объектов. Как отмечают в АРСС, мировые лидеры по производству стали в среднем используют 80% продукции на внутреннем рынке, тогда как РФ — 59%. А сектор строительства — наиболее крупный потребитель стали с долей более 50% в мире и свыше 56% в России.

По оценкам главного стратега компании «Вектор Икс» Максима Худалова, потребление всей сталелитейной продукции, включая трубы и арматуру, в жилищном строительстве в РФ сегодня находится на уровне 25 млн тонн, стройки в целом — около 40 млн тонн. Но металлоконструкции — относительно новый сегмент, отмечают в Институте экономики роста им. П. А. Столыпина. Участники отрасли оценивают потребление стальных металлоконструкций на строительном рынке в РФ в 1,8–3 млн тонн. В «Северстали» оценивали потребление металла в РФ по итогам прошлого года в 43,7 млн тонн, что на 5,7% меньше, чем годом ранее. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA) производство стали в РФ в 2024 году сократилось на 7% год к году, до 70,7 млн тонн.

Руководитель направления по развитию стального строительства «Северстали» Юрий Веселов считает, что десять лет — реальный горизонт для увеличения доли потребления металлоконструкций. По его словам, показатели достижимы в том числе при адаптации нормативной базы и целенаправленной государственной поддержке. Как считает господин Веселов, росту спроса на металлоконструкции в секторе может способствовать дефицит рабочей силы, необходимость быстрой реализации проектов, а также потенциал сегмента индивидуального жилищного строительства.

В Evraz Steel также полагают, что ситуация, складывающаяся на строительном рынке, будет способствовать реализации прогнозов АРСС в среднесрочной перспективе и росту потребления стали в секторе на 1 млн тонн в год. Но в краткосрочной перспективе отрасль демонстрирует ту же тенденцию, что и вся промышленность РФ, которую «охлаждает» высокая ключевая ставка, отмечают в компании. К концу 2024 года рассчитываемый Evraz Steel коэффициент здоровья отрасли стального строительства в РФ опустился до 80,9% после достижения 85,4% в третьем квартале. По данным компании, в четвертом квартале уменьшилась доля активных проектов: замороженных оказалось больше, чем новых. В первую очередь, считают в Evraz Steel, вымываются проекты малого и среднего бизнеса, а реализация крупных инфраструктурных проектов продолжается.

Собеседники “Ъ” в отрасли говорят, что для наращивания потребления строительной отраслью стальных металлоконструкций для массового возведения жилых зданий, потребуется разработка и принятие соответствующей нормативной базы. Сейчас в этом направлении реализовываются и согласовываются точечные проекты, говорят участники рынка, и все они сильно отличаются от привычных массовому потребителю типовых домов. В СМПРО сдержанный интерес застройщиков жилья к использованию металлоконструкций объясняли рисками увеличения себестоимости из-за относительной зависимости цен на металл внутри РФ от мировых котировок. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов отмечает, что, несмотря на сокращение продажи квартир на первичном рынке в 2024 году, объем строящегося жилья достиг рекордного уровня за последнее время, что создает предпосылки для роста спроса на сталь.

Полина Трифонова

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