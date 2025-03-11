«Ласточка» из Петербурга до Пскова перевезла с начала года более 124 тыс. пассажиров

По итогам двух первых месяцев текущего года скоростной пассажирский поезд «Ласточка» сообщением Санкт-Петербург — Псков / Печоры перевез более 124,4 тыс. пассажиров. Это на 2,1% больше, чем за январь-февраль 2024 года, сообщили 11 марта в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В феврале «Ласточками» из Петербурга до Пскова воспользовались 56,3 тыс. человек. Этот показатель соответствует уровню 29 дней февраля прошлого года, отметили в ОЖД.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ретропоезд «Рускеальский экспресс» с начала года перевез более 28,5 тыс. пассажиров.

Также сообщалось, что перевозки пассажиров на ОЖД в январе-феврале в целом выросли на 5,5%.

Андрей Цедрик