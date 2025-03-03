Перевозки пассажиров на ОЖД в январе-феврале выросли на 5,5%

По итогам двух первых месяцев 2025 года на сетях Октябрьской железной дороге было перевезено 27,8 млн пассажиров. Это показатель на +5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе ОЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В частности, за январь-февраль 2025 года 24,8 млн пассажиров воспользовались поездами пригородного сообщения (+5,9%), 3 млн человек — поездами дальнего следования (+2,2%).

В феврале текущего года на ОЖД было перевезено 13,4 млн пассажиров (-0,1% к уровню 29 дней февраля 2024 года). 12,1 млн пассажиров перевезли в пригородном сообщении, что соответствует уровню февраля прошлого года. 1,3 млн человек пассажиров — в дальнем следовании, что на 1,2% ниже показателя предыдущего года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе 2025 года услугами вокзальных комплексов Санкт-Петербурга воспользовались в общей сложности 2,7 млн пассажиров. Из них 844,7 тыс. человек путешествовали поездами дальнего следования, а 1,9 млн — пригородными электричками.

Андрей Цедрик