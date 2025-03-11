Ретропоезд «Рускеальский экспресс» с начала года перевез более 28,5 тыс. пассажиров

По итогам двух первых месяцев текущего года ретропоезд «Рускеальский экспресс» перевез по маршруту Сортавала — Рускеала более 28,5 тыс. пассажиров. Этот показатель оказался на уровне января-февраля 2024 года, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

За февраль «Рускеальским экспрессом» воспользовались 12,1 тыс. пассажиров.

Напомним, что фирменный ретропоезд № 921/922, № 923/924, №925/926 и №938-940/939 является единственным в России ежедневным маршрутом на паровозной тяге. Он курсирует с 1 июня 2019 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе 2025 года «Рускеальский экспресс» перевез более 17,7 тыс. пассажиров.

Андрей Цедрик