Бойца запрещенного батальона «Айдар» приговорили к 12 годам лишения свободы

Верховый суд ДНР приговорил к 12 годам лишения свободы бойца 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Айдар» (организация признана террористической в РФ и запрещена) Олега Доге. Первые три года он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Его признали виновным в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), сообщил Следственный комитет России (СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр видео @sledcom_press Фото: кадр видео @sledcom_press

Суд установил, что осужденный вступил в террористический батальон 28 июня 2024 года. С июня по август он обстреливал населенные пункты в ЛНР, находясь в селе Ивановское и городе Константиновка в ДНР. Целью атак в СКР назвали устрашение населения. 4 августа мужчину арестовали солдаты ВС РФ.

Ранее в Белгородской области задержали местного жителя, вступившего в террористическую организацию и планировавшего отравить российских военнослужащих. По данным ФСБ, злоумышленник также собирал информацию о передвижениях бойцов российской армии на границе Белгородской области. 7 марта в Москве за участие в нацбатальонах «Азов» и «Русский добровольческий корпус» (обе организации признаны террористическими в России и запрещены) задержали студентку Госуниверситета просвещения.

Никита Черненко