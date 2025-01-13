Кадры потребуют средств и переобучения

Внедрение цифровых технологий в ближайшие пять лет останется основным фактором, который будет оказывать влияние на мировой рынок труда, фиксируют в своем в докладе эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ). Другими составляющими этого влияния, по их оценке, будут демография и зеленый переход. Все это потребует от бизнеса не только адаптивности, но и дополнительных расходов. Прежде всего компаниям предстоит потратиться на повышение квалификации и переобучение персонала: по прогнозу ВЭФ, к 2030 году в мире 59 человек из 100 будут нуждаться в получении новых профессий и навыков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Расширение цифровизации бизнеса к 2030 году станет основной тенденцией преобразования для 60% работодателей, следует из результатов опроса компаний экспертами ВЭФ, представленных в докладе «Будущее профессий 2025» (The Future of Jobs 2025). Доклад основан на анализе ситуации в 22 отраслях промышленности 55 экономик мира (на них приходится 88% мирового ВВП) — опрошены 1043 компании с общим персоналом 14,1 млн сотрудников.

На втором после «цифры» месте в перечне факторов влияния на рынок труда — повышение стоимости жизни и инфляция (это отметили 50% опрошенных), на третьем — зеленый переход (47%). Далее следуют повышенное внимание к трудовым и социальным вопросам и замедление мирового экономического роста (46% и 42% соответственно).

Технологические профессии востребованы рынком труда не первый год — рост спроса на них ВЭФ отмечал и в предыдущем отчете (см. “Ъ” от 4 мая 2023 года). Как ожидают эксперты, благодаря новым технологиям за предстоящие пять лет будут созданы 19 млн новых рабочих мест. 9 млн, впрочем, при этом станут не нужны как раз из-за внедрения новых технологий. Согласно опросу, половина работодателей планируют внедрить в свой бизнес технологии искусственного интеллекта (ИИ), две трети — нанять специалистов в этой сфере, а 40% сократить штат там, где ИИ сможет автоматизировать выполняемые людьми задачи.

Вызовы рынку труда по части демографии — рост численности населения в одних странах и его старение в других. По оценке ВЭФ, к 2030 году из-за увеличения числа рабочих рук в странах с низкими доходами предстоит создать 9 млн рабочих мест.

Старение в богатых странах приведет к созданию 11 млн вакансий (для социальных работников и сиделок), но при этом станет основным фактором сокращения рабочих мест на 7 млн, то есть чистый прирост показателя к 2030-му — 4 млн.

Как ожидает ВЭФ, к 2030 году из-за структурных преобразований 39% востребованных сегодня навыков изменятся или устареют, а 59 из 100 человек будут нуждаться в получении новых компетенций и профессий. В этих условиях вырастет значимость переобучения сотрудников. Согласно опросу, 77% работодателей готовы инвестировать в переподготовку кадров, 85% планируют уделять приоритетное внимание повышению их квалификации, 70% — нанимать сотрудников только с новыми навыками, а 40% — сокращать персонал по мере того, как его умения станут менее востребованными.

Изменения ждут и сферу оплаты труда — более квалифицированные сотрудники будут стоить дороже. К 2030 году 52% работодателей намерены направлять большую, чем сейчас, долю доходов на заработную плату и только 8% считают, что их траты на эти цели снизятся. Стратегии в этой сфере в первую очередь будут нацелены на приведение зарплат в соответствие с производительностью труда и на сохранение кадров, обладающих нужными навыками.

Российские компании докладом ВЭФ не охвачены, но в целом выводы исследования соответствуют ситуации в РФ. Дефицит кадров, а особенно компетенций на российском рынке сохраняется. В числе актуальных тенденций, как и в мире,— рост спроса на специалистов в области технологий, обучение и привлечение к работе молодежи, повышение квалификации и переобучение сотрудников. Отличием при этом остается рекордно низкий уровень безработицы в России (2,3%) и отставание в уровне технологического развития от стран-лидеров. В этих условиях готовить нужных специалистов российскому бизнесу надо будет быстрее и в условиях ограниченных кадровых ресурсов.

Анна Королева