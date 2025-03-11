Число заболевших сальмонеллезом в детском саду Екатеринбурга выросло до 16

В детском саду №48 в Екатеринбурге на улице Белинского, 226А, увеличилось число детей заболевших сальмонеллезом, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. По данным ведомства, с 3 по 10 марта случаи сальмонеллеза зарегистрированы у 16 воспитанников из разных групп детского сада. Лабораторные исследования выявили сальмонеллу энтеритидис.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Специалисты Роспотребнадзора обследовали персонал пищеблока и воспитателей и выявили ряд нарушений санитарных требований, в том числе несоблюдение технологических процессов и требований к хранению продукции. В пробах готовой продукции и смывах с оборудования обнаружены неудовлетворительные результаты по микробиологическим показателям.

Вероятным источником заражения, считают специалисты, могли стать куриные яйца. Сотрудники с положительными анализами на сальмонеллу отстранены от работы. В детском саду проведена заключительная дезинфекция.

Ранее сообщалось о закрытии детского сада №48 на карантин до 11 марта после заражения четырех детей сальмонеллезом. В администрации города сообщали, что были зафиксированы единичные случаи, дети находятся в удовлетворительном состоянии.

В Роспотребнадзоре уточнили, что детский сад закрыт до завершения противоэпидемических мероприятий.

Полина Щуцкая