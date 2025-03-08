В Екатеринбурге закрыли детский сад из-за вспышки сальмонеллеза

Детский сад №48 Екатеринбурга временно закрыли на карантин после заражения четырех детей сальмонеллезом, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе городской администрации. «Были зафиксированы единичные случаи, сейчас дети в удовлетворительном состоянии»,— заверили в мэрии.

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Отмечается, что в детском саду провели санитарную обработку, учреждение откроется 11 марта. «Администрация в постоянном контакте с Роспотребнадзором»,— подчеркнули в пресс-службе.

Сальмонеллез — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы семейства энтеробактерии. К основным симптомам относятся повышенная температура, общая слабость, головная боль, тошнота, рвота, боли в животе и многократный жидкий водянистый стул. Источником инфицирования могут являться животные и люди, основной путь передачи — пищевой.

Ранее, 7 марта, администрация Екатеринбурга сообщала, что в городе временно закрыли на карантин 54 класса в 16 школах и 51 группу в 43 детских садах из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом на карантин.

Василий Алексеев