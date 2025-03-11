Продажи алкоголя в Вологодской области упали на 32% после введения ограничений

Председатель заксобрания Вологодской области Сергей Жестянников сообщил, что реализация алкогольной продукции после введения ограничений на ее продажу снизилась на 32% год к году. Закрылись 227 алкомаркетов. Ограничения начали действовать 1 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Обсудили итоги первой недели действия закона в нашем регионе на площадке Представительства Вологодской области в Москве … Каждый участник подчеркнул — опыт Вологодчины должен транслироваться на другие регионы, а трезвость должна быть нормой жизни»,— написал Сергей Жестянников в Telegram-канале.

По словам господина Жестянникова, на встрече прозвучали предложения повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года, изменить организацию торговых точек алкогольной продукции по аналогии с табачной и усилить пропаганду трезвости. «Наш опыт, наши идеи коллеги готовы транслировать и в высших органах власти»,— добавил он.

С 1 марта в Вологодской области действуют ограничения, согласно которым продажа алкоголя с понедельника по пятницу может осуществляться только с 12:00 до 14:00. Время продажи алкогольной продукции в выходные и праздничные дни не изменилась.

Подробнее — в материале «Ъ» «Для алкоголя ужимают полки».