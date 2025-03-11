Песков: Россия готова к контактам с другими странами по Сирии

Россия ведет контакты с другими странами по ситуации в Сирии, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Москва хочет видеть арабскую республику «единой, процветающей, развивающейся, предсказуемой и дружественной».

«Готовы и ведем контакты с другими странами по сирийской проблематике»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Россия в целом хочет, чтобы этот регион был стабильным, это слишком взрывоопасный регион, и, конечно же, дестабилизация или дезинтеграция одной из стран региона может иметь пагубные последствия для региона в целом»,— отметил представитель Кремля.

После ожесточенных столкновений отрядов алавитов с силами безопасности на западе Сирии Россия и США запросили закрытое заседание Совета безопасности ООН. Постпред РФ при ООН Василий Небензя говорил, что все участники встречи «подчеркивали одни и те же элементы: недопустимость массовых убийств и насилия». Делегация всемирной организации накануне прибыла в провинции Латакия и Тартус для расследования обстоятельств гибели мирных жителей. По последним данным, погибло более 1 тыс. человек, большинство из них — мирные жители.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирийские власти зачистили побережье».

Лусине Баласян