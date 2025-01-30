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Хотите верфи, хотите — нет

ОСК нацелилась на модернизацию петербургских судостроительных заводов

В 2025 году Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) сосредоточится на развитии мощностей петербургских и дальневосточных верфей. Об этом гендиректор ОСК Андрей Пучков заявил главе правительства РФ Михаилу Мишустину во время их встречи в среду, 29 января.

В Смольном реконструкцию территории «Адмиралтейских верфей» оценили в 1,7 млрд рублей

В Смольном реконструкцию территории «Адмиралтейских верфей» оценили в 1,7 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Смольном реконструкцию территории «Адмиралтейских верфей» оценили в 1,7 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Петербурге речь идет о модернизации Адмиралтейских верфей и Северной верфи. Источники «Ъ-СПб» в судостроительной отрасли, близкие к госкорпорации, отмечают, что работы по улучшению предприятий начнутся ближе к концу года и в случае с Адмиралтейскими верфями продлятся не менее трех лет. Стоимость модернизации завода пока не озвучивалась, однако, по мнению источника, она может составить более 10 млрд рублей.

Ранее в Смольном реконструкцию территории Адмиралтейских верфей оценили в 1,7 млрд рублей. Согласно проекту, разработанному ООО «ЭМС Инжиниринг» по заказу завода, работы будут проводиться в три этапа и включат строительство глубоководной достроечной набережной протяженностью 570 м, площадки для стапельной сборки, а также трансформаторных подстанций, насосных и компрессорных станций.

Для размещения части достроечной набережной на территории планируется намыть около 700 кв. м в акватории Большой Невы, следует из документации. Достроечная набережная позволит верфи достраивать на плаву суда длиной 255 м, шириной 40 м, дедвейтом 70 тыс. тонн и осадкой 9,5 м одновременно по трем заказам.

Общественные обсуждения проекта завершились в конце января прошлого года. Протокол размещен на сайте городского комитета по природопользованию.

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе ОСК, программа модернизации петербургских верфей предназначена для повышения эффективности и кратного увеличения количества выпускаемых судов. При этом особый упор будет сделан на Северной верфи, уточнили в госкорпорации.

Модернизировать Северную верфь начнут в конце 2025 года. Объемы инвестиций и сроки реализации будут определены по готовности проекта, предположительно в первой половине 2025 года, отмечал в интервью «Ъ» гендиректор ОСК Андрей Пучков.

По его словам, объем инвестиций в площадку измеряется «сотнями миллиардов». При этом после модернизации «это будет абсолютно новая верфь», которая позволит делать крупные насыщенные блоки и собирать их в крупнотоннажные суда. Планируется изменить размеры стапельных мест, увеличить площадь доков, автоматизировать производство, а также кратно повысить объем металлообработки.

Господин Пучков также уточнил, что в результате модернизации производственные мощности Северной верфи увеличатся более чем в десять раз.

В середине января 2025 года стало известно, что в Смольном предложили ОСК модернизировать пять входящих в ее состав петербургских верфей (Северная верфь, Балтийский завод, Адмиралтейские верфи, Кронштадтский морской завод и СНСЗ), объединив их производственные мощности. Как писали «Ведомости» со ссылкой на специального представителя губернатора Петербурга по вопросам экономического развития Анатолия Котова, единый кластер позволит строить суда быстрее и в большем количестве.

Производство предлагалось организовать по принципу распределенной верфи, когда блоки одного судна изготавливаются на разных заводах и потом передаются конечному сборщику, которым может стать Северная верфь или Кронштадтский морской завод.

В пресс-службе ОСК уточнили, что по вопросу модернизации предприятий ОСК в формате распределенной верфи предметного диалога еще не было.

Владимир Колодчук

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