Зарубежные СМИ: За что арестовали экс-президента Филиппин?

Бывший лидера Филиппин Родриго Дутерте арестован по ордеру Международного уголовного суда. Полиция задержала политика в аэропорту Манилы сразу после его прибытия из Гонконга. Об аресте сообщает пресс-служба администрации филиппинского президента, не раскрывая подробностей. Издание The Manila Times объясняет, что обвинения могут быть связаны с расследованием МУС преступлений против человечности, которые, как заявляется, были совершены в период активной борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. По данным правозащитных организаций, с 2016 года в ходе антинаркотических мероприятий были убиты до 30 тыс. мирных жителей. Мировые СМИ обсуждают роль Родриго Дутерте в этих операциях. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Veronica Duterte / Instagram (организация запрещена в РФ или ликвидирована) / Reuters, Veronica Duterte / Instagram / Reuters Фото: Veronica Duterte / Instagram (организация запрещена в РФ или ликвидирована) / Reuters, Veronica Duterte / Instagram / Reuters

Бывшему президенту Филиппин почти 80 лет, но он до сих пор ведет активную политическую жизнь. Накануне, выступая на митинге в Гонконге, Дутерте заявил, что антинаркотическую кампанию он проводил не ради себя, а ради нации, его слова передает Reuters. Как добавляет The Manila Times, во время задержания в аэропорту Дутерте не оказывал сопротивления, но шепнул правоохранительным органам, что его «просто придется убить».

CNN напоминает о своеобразной репутации Дутерте. Он занимал пост президента с 2016-го по 2022-й годы и запомнился своим сквернословием. Он оскорблял папу римского, сажал в тюрьму политических оппонентов и утверждал, что нанимал гангстеров из так называемого эскадрона смерти. Война с наркотиками стала визитной карточкой его предвыборной кампании, пишет The Guardian. Он обещал беспощадные и кровавые репрессии, которые избавят страну от запрещенных веществ. Дутерте заявлял, что в залив Манилы будет сброшено столько тел, что рыба будет жиреть, питаясь человеческими останками. А в своей предвыборной речи призывал забыть законы о правах человека.

В сентябре 2021 года палата предварительного производства Международного уголовного суда одобрила просьбу прокуратуры о начале полноценного расследования преступлений. По данным ведомства, за время борьбы Дутерте с наркотиками за употребление или продажу веществ были убиты от 12 тыс. до 30 тыс. человек. Как пишет The New York Times, большинство из них были бедными городскими жителями, встречались также несовершеннолетние, которые вряд ли имели отношение к торговле наркотиками.

До того как занять президентское кресло, Дутерте свыше 20 лет был мэром второго по величине города Филиппин. Политик заявлял, что благодаря его действиям преступность здесь и в стране резко снизилась. Однако вместе с тем появлялись сообщения, что многие казни были внесудебными и совершались некой скоординированной группой мстителей, именно это и подтолкнуло органы начать масштабное расследование, резюмирует CNN.

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