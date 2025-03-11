В Приморье уроженец Таджикистана осужден за оскорбление по нацпризнаку

Артемовский городской суд признал 22-летнего уроженца Таджикистана, получившего гражданство РФ, виновным в унижении достоинства группы лиц по признаку национальности (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). В качестве наказания ему назначено три года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

В июле прошлого года у уроженца Таджикистана возник конфликт с соседями из-за парковочного места возле дома 10 на ул. Фрунзе в Артеме. Мужчина угрожал оппонентам применением насилия и «в грубой нецензурной форме унизил достоинство граждан по национальному признаку», говорилось ранее в пресс-релизе краевой прокуратуры. В пресс-службе суда уточнили, что обвиняемый оскорблял «представителей группы, выделенной по национальному признаку,— русские». Подсудимый находился под стражей в ходе следствия и суда. С предъявленным обвинением он согласился.

После вступления приговора в законную силу будет рассмотрен вопрос о «прекращении гражданства РФ» в отношении осужденного, информирует пресс-служба судебной системы.

Почему межнациональную рознь в России считают следствием вмешательства извне — в материале «Импортовозмущение».

Алексей Чернышев, Владивосток