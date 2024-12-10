Импортовозмущение

Эксперты рекомендуют представителям власти принимать активное участие в решении межнациональных проблем, так как их отстраненность от этой темы угрожает общественно-политической устойчивости в регионах. Об этом говорится в представленном в понедельник докладе Московского бюро по правам человека, посвященном борьбе с радикальным национализмом. При этом ксенофобия россиянам скорее несвойственна и в основном искусственно подогревается извне, считают авторы исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ Фото: Станислав Тихомиров, Коммерсантъ

Ситуация в сфере межнациональных отношений остается в целом устойчивой, несмотря на внешнее воздействие и попытки дестабилизировать обстановку путем распространения радикальных идеологий. Такой вывод делают авторы доклада Московского бюро по правам человека (МБПЧ) «Преодоление агрессивной ксенофобии и радикального национализма в РФ: итоги 2024 года». Этот документ представил 9 декабря директор МБПЧ Александр Брод на круглом столе в МИА «Россия сегодня».

По его словам, в ряде регионов были отмечены «отдельные инциденты», но большинство из них произошло на бытовой почве и не имело ярко выраженной национальной окраски. В то же время, отметил господин Брод, в информационном пространстве были зафиксированы попытки использовать такие конфликты для разжигания межнациональной розни. А поскольку разыграть «шовинистическую карту» враги могут попробовать и в ходе региональных выборов-2025, органы власти и институты гражданского общества должны быть готовы дать таким планам решительный отпор, призвал глава МБПЧ.

Авторы доклада отмечают, что распространение националистических настроений усилилось после мартовского теракта в «Крокус Сити Холле», а сама эта трагедия активно использовалась внешними силами для подогрева ксенофобии среди россиян. В ответ власти внесли серьезные изменения в свою миграционную политику, значительно усилив госконтроль за этой сферой, и особенно за теми, кто находится в России незаконно либо демонстрирует «явное неуважение к национальным ценностям». Но для дальнейшего укрепления межнационального мира, по мнению экспертов, нужна большая вовлеченность властей в процесс гармонизации межнациональных отношений, потому что «незаинтересованность региональных и муниципальных властей в решении данных вопросов» является такой же угрозой для стабильности, как и неразрешенность локальных проблем или социально-экономическая напряженность.

С тем, что попытки манипуляции националистическими настроениями в РФ в основном исходят из-за рубежа, участники круглого стола охотно согласились, но методы противодействия каждый видел по-своему. Например, Абдулгамид Булатов из Федерального агентства по делам национальностей призвал власть и гражданское общество к большей солидарности: «Если сейчас у какой-то части общества есть потребность в критике, давайте помнить, что мы, хоть и в тылу, в состоянии, далеком от мирного существования». Замдиректора Института этнологии и антропологии РАН Сергей Мельников попросил чиновников тщательно просчитывать потенциальный резонанс от их публичных заявлений и раскритиковал недавние законодательные инициативы о запрете хиджабов и богослужений в жилых домах. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов предложил не переносить негативное отношение к мигрантам на «добропорядочных российских мусульман». А член президентского Совета по межнациональным отношениям Владимир Волох предупредил об опасности мигрантофобии, подрывающей основы российского законодательства и самосознания.

Анастасия Корня