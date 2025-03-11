Лавров: цели и принципы ОБСЕ грубо нарушаются и игнорируются

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что изначальные цели и принципы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) грубо нарушаются и игнорируются. Кризис организации связан с действиями стран НАТО и Евросоюза, сказал министр на встрече с генсекретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу в Москве.

«Все изначальные цели создания организации и принципы, на которых она зиждется, и которые были согласованы консенсусом, сейчас грубо нарушаются и игнорируются»,— сказал Сергей Лавров в начале переговоров (цитата по «РИА Новости»). «К 50-летнему юбилею Хельсинского заключительно акта организация подошла в очень глубоком кризисе, в который ее загнали страны НАТО и Евросоюза»,— заявил глава российского МИДа.

Феридун Синирлиоглу отметил, что как генсек ОБСЕ привержен работе со всеми 57 государствами—членами организации. «Россия является одним из самых важных участников организации»,— подчеркнул он. Сегодня, 11 марта, господину Синирлиоглу и делегации ОБСЕ показали последствия атаки беспилотников на Москву и Подмосковье.

ОБСЕ была создана в 1975 году, когда руководители 35 государств подписали Хельсинские соглашения, учредившие Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Нынешнее название организация носит с 1995 года. ОБСЕ призвала заниматься тремя «корзинами» безопасности: военно-политической, экономико-экологической и человеческой.

Подробнее о кризисе ОБСЕ — в материале «Ъ» «Между кризисом и крахом».

Лусине Баласян