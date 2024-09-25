Между кризисом и крахом

Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился в среду с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел и торговли Мальты Ианом Борчем. Главной темой встречи стал кризис, в котором находится эта крупнейшая в мире региональная организация. На данный момент у ОБСЕ нет ни руководителей, ни постоянного бюджета, ни прогнозируемого графика мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева)

Фото: МИД России Министр иностранных дел России Сергей Лавров (слева)

Фото: МИД России

Как уточнили в МИД РФ, встреча Сергея Лаврова с Ианом Борчем прошла по инициативе мальтийской стороны. «Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам повестки дня организации. С российской стороны подчеркнута важность работы ОБСЕ в интересах всех государств-участников, а не отдельных групп стран. Обозначены пути преодоления кризисного положения дел в ОБСЕ и нормализации ее деятельности, в том числе в свете предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Валлетте (5–6 декабря)»,— добавили в министерстве.

«Кризисное положение в ОБСЕ» — это весьма дипломатично сказано. Ситуация на самом деле настольно тяжелая, что эта крупнейшая в мире региональная структура (в нее входят 57 государств Европы, Северной Америки и Центральной Азии) балансирует едва ли не на грани бессмысленности. При этом дела у ОБСЕ уже много лет идут из рук вон плохо: то из-за споров между странами-членами и закулисных интриг не удается продлить мандаты ее руководящих лиц (см. “Ъ” от 17 июля 2020 года), то не получается согласовать бюджет и график важнейших мероприятий (см. “Ъ” от 25 ноября 2021 года), то возникают жесточайшие споры вокруг кандидатов в страны-председатели (см. “Ъ” от 14 ноября 2023 года). Все это происходит на фоне обостряющейся конфронтации между Россией и западными членами организации вокруг Украины, что усугубляет накопившиеся проблемы и делает почти неразрешимыми противоречия.

С 4 сентября ситуация в ОБСЕ в очередной раз обострилась.

Напомним, когда в конце прошлого года после долгих напряженных переговоров было решено утвердить Мальту страной—председателем организации на 2024 год (изначально на это назначение претендовала Эстония, но ее заблокировали РФ и Белоруссия), Россия также согласилась продлить мандат руководителей четырех ключевых институтов ОБСЕ. Но только на девять месяцев. Речь идет о генеральном секретаре, директоре Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), верховном комиссаре по делам национальных меньшинств и представителе по свободе СМИ.

По данным европейского издания SHR-Monitor, летом мальтийское председательство выдвинуло четыре кандидатуры: Игли Хасани (Албания) на пост генсека, Кристофа Кампа (Нидерланды) на должность директора БДИПЧ, Кетеван Цихелашвили (Грузия) на пост верховного комиссара по делам нацменьшинств и Яна Броту (Норвегия) на должность представителя по свободе СМИ. В публикации утверждается, что у этих кандидатов были неплохие шансы на прохождение. Однако утвердить их в итоге не удалось. Дело в том, что в ОБСЕ все решения принимаются консенсусом и любая из ее 57 стран-участниц может заветировать любой вопрос. У Турции и Греции, как сообщается, были свои кандидаты на две из перечисленных выше должностей, и они настаивали на их избрании. Договориться не удалось, и с полночи 4 сентября ОБСЕ осталась без руководителей. И хотя их обязанности на временной основе выполняют другие должностные лица, для и без того уже фактически дисфункциональной организации это означает едва ли не полный паралич.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создана в 1975 году, когда руководители 35 государств подписали Хельсинкские соглашения, учредившие Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Нынешнее название организация носит с 1995 года. ОБСЕ призвала заниматься тремя «корзинами» безопасности: военно-политической, экономико-экологической и человеческой. Руководящим органом организации является Совет министров, состоящий из глав МИДов стран-участниц. В период между встречами Совета министров действует Постсовет для оперативной работы. Секретариат ОБСЕ располагается в Вене.

Утвердить новую четверку руководителей ключевых институтов организации главы МИДов стран—участниц ОБСЕ, по идее, должны не позднее 5–6 декабря, когда они соберутся на министерское заседание в столице Мальты Валлетте. Во встрече, как ожидается, примет участие и Сергей Лавров. Его личное присутствие на подобного рода ежегодных заседаниях, ранее считавшееся само собой разумеющимся, с 2022 года становится отдельной темой для обсуждения. Дело в том, что Польша, главенствовавшая в ОБСЕ в 2022 году, на фоне конфликта вокруг Украины отказала российскому министру в участии в соответствующей встрече на своей территории, что в истории ОБСЕ случилось впервые. В Москве предупреждали: если бы и македонцы в 2023-м не пустили Сергея Лаврова на министерское заседание в Скопье, то за этим последовал бы решительный демарш вплоть до выхода РФ из организации (см. “Ъ” от 14 ноября 2023 года). Однако Северная Македония не стала препятствовать российской делегации, и все обошлось. От Мальты повторения польского сценария тоже не ожидают.

Чего не скажешь о Финляндии, которая возглавит ОБСЕ в 2025 году. Общаясь с журналистами на днях, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен не исключила, что страна запретит въезд для российских дипломатов на встречу организации в декабре 2025-го. По ее словам, в Хельсинки еще «не приняли никаких решений» по этому вопросу, но запрет на въезд является «возможным сценарием» (цитата по ТАСС). Между тем ранее многие связывали с председательством Финляндии определенные надежды, поскольку в 2025 году будет отмечаться 50-летие Хельсинкского заключительного акта, одной из основ ОБСЕ. Сами финны до 2022 года не исключали созыва саммита ОБСЕ для придания организации новой динамики (в последний раз главы государств и правительств стран—участниц организации собирались в Астане в 2010 году).

Однако в условиях нынешней геополитической конфронтации достижением будет считаться, пожалуй, если к концу финского председательства ОБСЕ окончательно не утратит дееспособность и смысл.

Пока признаков возможного улучшения ситуации нет. На днях Элина Валтонен представила в Вене приоритеты финского председательства на будущий год, подчеркнув среди прочего, что «в центре внимания Хельсинки будет оставаться поддержка Украины во всех измерениях». Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на это ответил, что представленные главой финского МИДа тезисы «вызывают разочарование». «При утверждении заявки Финляндии на пост действующего председателя несколько лет назад большие надежды связывались с тем, что Ваша страна, которая стояла у истоков СБСЕ/ОБСЕ, будет способна в очередной раз стать "мостом" между Востоком и Западом для урегулирования противоречий в нашем общем европейском доме. Ситуация в ОБСЕ критическая — уже практически не осталось ни безопасности, ни сотрудничества,—заявил он.— Сможет ли сегодняшняя Финляндия работать на выправление ситуации? То, что мы услышали (от финского министра.— “Ъ”), заставляет в этом серьезно усомниться».

«Целенаправленно избранная будущим финским председательством конфронтационная линия и риторика по Украине» способна, по словам дипломата, «окончательно загнать ситуацию в ОБСЕ в тупик, вывести на еще более опасный уровень нынешнюю конфронтационную атмосферу». «ОБСЕ стоит перед лицом экзистенциональной угрозы — мы все же надеемся, что финские представители будут работать на благо организации, а не толкать ее к точке невозврата»,— заключил Александр Лукашевич.

Елена Черненко; Анастасия Домбицкая, Нью-Йорк