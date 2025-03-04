Программа «Батырлар. Герои Татарстана» за неделю привлекла более 200 участников
За семь дней к программе «Батырлар. Герои Татарстана» присоединилось еще 232 человека. Таким образом общее количество заявок на участие в программе составляет 873. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель базовой площадки реализации программы Игорь Привалов.
Программа «Батырлар. Герои Татарстана» за неделю привлекла более 200 участников
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
По словам господина Привалова, кандидаты, прошедшие отбор, будут обучаться по программе переподготовки в Высшей школе КФУ.
«Теории будет минимум, в аудиториях мы не будем проводить много времени. В программу включено большое количество выездных мероприятий, где участники ознакомятся с принципами работы с персоналом, корпоративной культурой и организацией производственного процесса», — сказал Привалов.
Прием заявок для участия в программе начался 18 февраля.
25 февраля сообщалось, что на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» была подана 641 заявка.
Программа «Батырлар. Герои Татарстана» должна стать аналогом федеральной программы «Время героев».