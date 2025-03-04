За семь дней к программе «Батырлар. Герои Татарстана» присоединилось еще 232 человека. Таким образом общее количество заявок на участие в программе составляет 873. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель базовой площадки реализации программы Игорь Привалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Программа «Батырлар. Герои Татарстана» за неделю привлекла более 200 участников

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Программа «Батырлар. Герои Татарстана» за неделю привлекла более 200 участников

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам господина Привалова, кандидаты, прошедшие отбор, будут обучаться по программе переподготовки в Высшей школе КФУ.

«Теории будет минимум, в аудиториях мы не будем проводить много времени. В программу включено большое количество выездных мероприятий, где участники ознакомятся с принципами работы с персоналом, корпоративной культурой и организацией производственного процесса», — сказал Привалов.

Прием заявок для участия в программе начался 18 февраля.

25 февраля сообщалось, что на участие в программе «Батырлар. Герои Татарстана» была подана 641 заявка.

Программа «Батырлар. Герои Татарстана» должна стать аналогом федеральной программы «Время героев».

Артём Дергунов