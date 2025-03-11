Петербургские полицейские задержали подозреваемую в поджоге бизнес-центра

В Петербурге оперативники угрозыска задержали подозреваемую в поджоге бизнес-центра на площади Конституции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

В главке рассказали, что вечером 9 марта в полицию Московского района обратилась представитель бизнес-центра. Она заявила, что ночью в здании подожгли картонные коробки. Речь идет о доме № 3к2 на площади Конституции.

Сумма причиненного ущерба составила 2 млн рублей. Полицией по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

В понедельник, 10 марта у дома № 3 по Будапештской улице по подозрению в этом преступлении была задержана 47-летняя петербурженка.

«Объяснить мотивы своего поступка женщина внятно не смогла, сообщив, что конструкция здания казалась ей очень высокой и ненадежной»,— добавили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге рассмотрит дело уборщицы, обвиняемой в поджоге бывшего места работы.

Дарья Астанина