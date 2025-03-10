Суд в Петербурге рассмотрит дело уборщицы, обвиняемой в поджоге бывшего места работы

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летней уроженки одной из стран ближнего зарубежья, которая, как полагает следствие, после увольнения подожгла помещение бывшего работодателя. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемая 5 сентября 2024 года проникла в здание на проспекте Металлистов с жидкостью для розжига и подожгла помещение. Ущерб от пожара, причиненный арендатору помещения, составил более 900 тыс. рублей.

«Ранее потерпевший уволил подчиненную с должности уборщицы за плохую работу. Обвиняемая не согласилась с решением бывшего работодателя, и в отместку подожгла арендуемое им помещение, в котором раньше работала»,— полагает сторона обвинения.

Произошедшее стало поводом для возбуждения уголовного дела по ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога, общеопасным способом). Рассматривать его будет Красногвардейский райсуд.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петроградском районе Петербурга из мести подожгли иномарку.

Дарья Астанина