Компания депутата горсовета Уфы спроектирует территорию вдоль реки Сутолоки

ООО «Ар-Рахман» получило разрешение на разработку проектов планировки и межевания территории вдоль реки Сутолоки и улицы Посадской. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Уфы.

Территория площадью 15,4 га расположена восточнее строящейся мечети «Ар-Рахим». С севера участки ограничены Покровским храмом, с юга — перекрестком улиц Сочинской и Менделеева.

Как следует из постановления, территория попадает в общественно-жилую зону, зону природных и озелененных территорий рекреационного назначения и зону смешанной жилой застройки.

В градостроительном задании проектировщик должен предусмотреть размещение Дома дружбы народов и снегоплавильного пункта. Также нужно запланировать укрепление склона Сутолоки.

ООО «Ар-Рахман» зарегистрировано в Уфе в 2024 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Совладельцами компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. являются ООО «Старый Кремль», депутат горсовета Уфы от ЛДПР Руслан Зайнуллин (доли по 37,5%), а также Духовное управление мусульман Башкирии (25% уставного капитала). Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее «Ар-Рахман» подготовил проекты планировки и межевания соседнего участка. Документация предусматривает строительство 12 высоток от 14 до 30 этажей.

Идэль Гумеров