Компания депутата горсовета Уфы построит 12 высоток возле мечети Ар-Рахим

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев утвердил проекты планировки и межевания территории, ограниченной проспектом Салавата Юлаева, а также улицами Мингажева и Коммунистической. Они предусматривают строительство пяти жилых комплексов из 12 домов на участке юго-восточнее незавершенной мечети Ар-Рахим. Высота домов составит от 14 до 30 этажей. Общая площадь жилого фонда — 100,5 тыс. кв. м, численность населения — 2,5 тыс. человек. Заказчиком проекта выступает ООО «Ар-Рахман», подконтрольное депутату уфимского горсовета Руслану Зайнуллину.

Проекты также предполагают строительство подземных паркингов на 932 машино-места, тепловых пунктов и школы на 900 учеников, обучение в которой планируется в две смены.

Кроме этого, планируется реставрация объектов культурного наследия: Дома-завода Максимова, Дома железнодорожного рабочего Васильева, двух зданий Усадьбы Разумовых, Дома Ерофеевых и Дома Палатина. В памятникам культуры приспособят под объекты административного и общественного назначения.

ООО «Ар-Рахман» зарегистрировано в марте 2024 года. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. По данным Rusprofile, учредителями организации являются ООО «Старый Кремль» и Руслан Зайнуллин (владеют по 37,5% уставного капитала), а также Духовное управление мусульман Башкирии (владеет 25% уставного капитала). Руслан Зайнуллин также является совладельцем ООО «Старый Кремль».

Идэль Гумеров