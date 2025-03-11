Объем инвестиций в обрабатывающие производства Петербурга за год вырос на 20%

По итогам прошлого года промышленные предприятия Санкт-Петербурга вложили в свое развитие около 258 млрд рублей. Более половины этой суммы — 137,6 млрд руб. — инвестировали предприятия обрабатывающего комплекса. Данный показатель на 20% больше, чем годом ранее, сообщили 11 марта в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как уточнили в городской администрации, ключевыми отраслями по объему инвестиций в Петербурге стали металлургический комплекс (25 млрд рублей), производство машин и оборудования (21 млрд руб.), фармацевтическая промышленность (19,1 млрд руб.), радиоэлектроника (16,5 млрд руб.) и транспортное машиностроение (10,6 млрд рублей).

Кроме этого, в 2024 году был втрое увеличен объем капиталовложений в полиграфию — он достиг 1,5 млрд руб. Инвестиции в химическое производство, в свою очередь, выросли в 2,3 раза и составили 6,5 млрд рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в январе этого года индекс промышленного производства в Петербурге составил 102,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Андрей Цедрик