Индекс промышленного производства в Петербурге в январе составил 102,8%

По итогам января текущего года индекс промышленного производства в Петербурге составил 102,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. ИПП Ленобласти за указанный период, в свою очередь, оказался равен 104,4%. Такие данные 27 февраля представил Петростат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В целом по РФ, по информации Росстата, объем промышленного производства за январь 2025 года вырос на 2,2%. По сравнению с декабрем 2024-го ИПП в стране составил 75,9%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, в Петербурге за прошедший год индекс промышленного производства составил 110,9%. Это на 6,3% выше показателя в среднем по России и на один процентный пункт больше, чем годом ранее, отчитались в Смольном.

Андрей Цедрик