Сирийский геноцид и двойные стандарты

У Организации Объединенных Наций нет «точной картины» происходящего в Сирии, она находится на связи с местными властями, но пока ясно только то, что «были совершены зверства, погибли люди», заявил в ходе брифинга представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. 6 марта в провинциях Латакия и Тартус вспыхнули столкновения между армией переходного правительства и боевиками-алавитами. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли около 1 тыс. мирных жителей. Временный президент страны Ахмед аш-Шараа заявил, что в событиях виноваты силы, лояльные бывшему главе государства Башару Асаду и «некое иностранное государство». На этом фоне представители США и России инициировали экстренные закрытые консультации Совета Безопасности ООН. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин задумался о том, может ли мировое сообщество остановить этнические чистки в Сирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

То, что происходит сегодня в Сирии, стало серьезным тестом для мирового сообщества. Способно ли оно предотвратить то, что творят в местах компактного проживания сирийских алавитов новые хозяева страны — исламские радикалы, еще в недавнем прошлом связанные с признанной террористической и запрещенной в России и во всем цивилизованном мире «Аль-Каидой»? Надо назвать вещи своими именами. Резня в алавитских районах, убийство целых семей, расстрелы без разбора всего мужского населения в некоторых деревнях, хладнокровное фиксирование этих злодеяний на камеру — это даже не этнические чистки, это геноцид. Примерно такой же, который происходил в Руанде в 1994 году, просто пока еще в меньших масштабах.

Тогда, три десятилетия назад, мировое сообщество показало свою полную беспомощность, неспособность остановить зверства. Западные миротворцы, находившиеся в стране, в частности, бельгийцы фактически самоустранились. Ни одна мировая держава не стала даже рассматривать вопрос об отправке войск в далекую африканскую страну для спасения вырезаемого народа. Итог — почти 1 млн убитых, практически все — по национальному признаку. Боевики народности хуту, представители которых находились тогда у власти, убивали тутси.

Сегодня в Сирии, по сути, происходит такой же геноцид, только по признаку не национальному, а религиозному.

Для захвативших власть в Дамаске суннитских фундаменталистов алавиты — представители религиозной шиитской секты, еретики и отступники от истинной веры, и к тому же опора недавно свергнутого президента Башара Асада, который сам был алавитом, а значит, враги. И вот теперь их уничтожают. То, что представители новых властей на словах осудили самые одиозные зверства, назвав их «печальными эксцессами» и пообещав разобраться, ничего не меняет. Имена боевиков, совершавших расправы, гордо снимавших при этом на мобильные телефоны свои действия, известны. И едва ли кто-то из них понесет наказание. Их нельзя трогать, именно на их штыках держится новая власть.

А что международное сообщество? С одной стороны, Москва и Вашингтон совместно потребовали экстренно провести закрытые консультации по ситуации в Сирии в Совете Безопасности ООН. С другой, верх цинизма и двойных стандартов продемонстрировала европейская дипломатия. Заявление внешнеполитической службы ЕС о событиях в Сирии начинается с осуждения… кого бы вы думали? «Проасадовских элементов», то есть самих алавитов, ставших жертвой резни. Вот цитата: «ЕС решительно осуждает недавние нападения, предположительно, осуществленные проасадовскими элементами, на силы временного правительства в прибрежных районах Сирии». И только потом обтекаемо говорится об осуждении также и насилия против гражданских лиц. То есть убийство сотен (а вполне возможно, и тысяч, все жертвы еще не подсчитаны) мирных жителей — это всего лишь «насилие».

Весьма вяло осуждают сирийский геноцид и региональные державы. Турция вообще стоит за новыми сирийскими властями и старается не замечать происходящего. Для монархий Персидского залива алавиты — это в первую очередь шииты, союзники Ирана, то есть чужие клиенты, их защищать не станут. Соединенные Штаты, надо отдать им должное, сделали весьма жесткие заявления, но сложно себе представить, что администрация Трампа предпримет какие-либо решительные действия, чтобы остановить геноцид. Израиль готов защищать только друзов, еще одно уязвимое религиозное меньшинство, но не алавитов. Тегеран, возможно, и был бы готов их защитить, но не имеет для этого логистических возможностей.

Что касается России, то сегодня единственное, что она реально может сделать, это укрыть на своих военных объектах мирных жителей, спасающихся от резни. Это сейчас как раз и происходит.

Но большего от Москвы сегодня ждать нельзя. После развала армии Башара Асада участие России в сирийской истории закончилось. У нее свой конфликт, которым она полностью поглощена. И она осознает границы своих возможностей, хотя, конечно, горький осадок остается.

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Максим Юсин