Кризис не минует

Больше 1 тыс. человек погибли в Сирии за два дня в результате столкновений новых властей и сторонников свергнутого президента Башара Асада. Это один из самых кровопролитных моментов за 14 лет конфликта в стране, утверждает Associated Press. Агентство ссылается на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. По его данным, с 6 марта были убиты 745 мирных жителя и около 150 бойцов, лояльных Асаду. Также в боях погибли не менее 231 представителя временного правительства, сообщает телеканал Al Jazeera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orhan Qereman / Reuters Фото: Orhan Qereman / Reuters

Столкновения начались в западной провинции Латакия, оплоте алавитского меньшинства, из которого происходит семья бывшего президента. Именно в этом регионе находится авиабаза воздушно-космических сил России. Сторонники Асада подняли восстание против новых властей — группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещенной и признанной в России террористической. Ее боевики отреагировала чистками. Помимо алавитов, расправы устроили и над местными христианами, сообщают агентства. Часть жителей, по информации провоенных Telegram-каналов, спаслись на российской авиабазе Хмеймим. В соцсетях расходятся кадры казней, избиений и издевательств. На одном из таких видео исламисты заставляют жертв передвигаться на четвереньках и выть.

Массовые убийства алавитов в Сирии осудила Франция. МИД страны назвал зверством происходящее в провинциях Хомс, Латакия и Тартус. Брюссель, в свою очередь, выступил с критикой «проасадовских элементов», — так он названы в заявлении внешнеполитической службы ЕС. В нем также говорится о необходимости защищать мирное население. Сирийская проправительственная газета Al-Thawra описывала ситуацию как «уничтожение остатков ополченцев Асада». Взявшие власть боевики систематически прибегали к террору, поэтому алавиты и восстали против новой администрации, отметил военный корреспондент в Сирии Олег Блохин: «Люди подняли восстание просто потому, что уже не могли терпеть беспредел. Боевики издевались, провоцировали, похищали, убивали. Все это длилось с самого прихода группировки к власти. То, что они сделали только за два дня, "Исламское государство" (признано террористическим и запрещено в РФ) за все время своего существования не переплюнуло. В горных районах Латакии партизанят алавиты, но, к сожалению, в городах, в частности, в Баниясе, по рассказам одного из выживших, убитые лежат, как песок, по двум сторонам от дорог. Их убивали в квартирах, вытаскивали на улицы. Там царит полный беспредел. Убивали детей, женщин. Я не знаю, кто там вообще в Баниясе выжил. Это сейчас уже будет чуть ли не 100% суннитский город: там алавитов и христиан вырезали, убили, расстреляли, увезли куда-то. Крупного организованного сопротивления точно не осталось, да его и не было там. Думаю, что многие выжившие алавиты как-то будут пытаться где-то к кому-то примкнуть и мстить за такие вещи».

Еще неделю назад СМИ писали, что израильские военные мобилизовали силы на случай, если им придется защищать в Сирии другое религиозное меньшинство — друзов. Их поселения расположены в южной части страны, у иорданской границы. Ранее представители местных отрядов территориальной обороны заявили, что вооружены и готовы дать отпор действующей в Дамаске власти. Израиль еще в декабре 2024-го, через несколько часов после падения власти Башара Асада, занял Голанские высоты и вершину горы Хермон. Сирия контролировала их с 1967 года. Новые власти страны не заинтересованы в столкновениях с друзами и ЦАХАЛом, однако не контролируют все свои отряды, пояснил израильский военный аналитик Сергей Мигдаль:

«В Израиле с самого начала занимали четкую позицию. Несмотря на то, что Абу Мухаммед аль-Джулани надел галстук и костюм, по-прежнему силы, которые находятся под ним, одни из самых худших джихадистов. Поэтому, собственно, еще даже не успел пасть режим в Сирии, уже разбомбили все запасы стратегического оружия, склады, по которым Иерусалим раньше не бил. Договоренность была такая, что Израиль бомбит сторонников "Хезболлы", предотвращает попытки иранской контрабанды, а Россия не мешает. Шла координация на уровне штабов ВВС, которая продолжается до сих пор, кстати. Следующим шагом стало то, что еврейское государство стало занимать буферную зону, его силы продвинулись по хребту горы Хермон, заняв ее вершину, и в сторону Дамаска почти на 20 км.

Иерусалим находится в постоянном диалоге с друзским населением, это очень необычный народ. Они живут в трех стран Ближнего Востока: Ливане, Сирии и Израиле. Их всегда считали отступниками мусульмане "игиловского" типа и всяческие ваххабиты. На них нападали, вырезали, поэтому они стали очень воинственными, ходят с кинжалами, и из-за набегов арабских боевиков 100 лет назад заключили пакт крови между евреями и друзами. Их молодежь призывается в армию, в отличие, скажем, от бедуинов или арабов-мусульман. Среди них полно офицеров, в том числе генералов, и самый уважаемый авторитет всего друзского народа Муафак Тариф живет в Израиле. Сейчас туда идут гуманитарные колонны. Заходят патрули израильской армии, там все время летают боевые вертолеты и самолеты.

Так что дело может дойти до столкновений израильской армии с джихадистами в Сирии. Но Мухаммед аль-Джулани этого не хочет.

У него перед глазами живой пример соседей из "Хезболлы". Взлетать на воздух вместе со всеми своими чадами, домодчадцами и помощниками он совершенно не желает. Вооруженные силы новой Сирии — это от 15 до 18 разных группировок, в том числе там есть узбеки, таджики, чеченцы. Я все время вижу в роликах: они говорят по-русски между собой. Не все слушаются начальства, может быть. Сам Джулани утверждает, кстати, что он не хотел, чтобы такие эксцессы происходили, и призывал их не допускать».

Наступление протурецких боевиков, в результате которого пал режим Башара Асада, началось в конце ноября 2024 года. 8 декабря они объявили о взятии Дамаска и свержении правительства. Бывший президент Сирии сложил свои полномочия и бежал в Россию.

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Елизавета Скобцова