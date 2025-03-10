С 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс идут столкновения между недавно пришедшими к власти радикалами и отрядами алавитов. Столкновения сопровождаются террором против гражданского населения. Число погибших превысило тысячу человек. Кто такие алавиты и почему их репрессируют новые власти — в справке «Ъ».

Алавиты — мистическое течение ислама. Его основателем является шиитский богослов Мухаммад ибн Нусайр (жил во второй половине IX века н. э.), из-за которого алавитов также называют нусайритами.

Алавизм считается шиитским ответвлением ислама, это религиозное течение допускает символическое трактование корана, включает в себя некоторые элементы христианства, эзотерические доисламские практики и веру в реинкарнацию. В отличие от большинства мусульман алавиты совершают два намаза в день вместо пяти, не почитают Каабу, не считают обязательным ношение хиджаба и выплату закята, им не запрещено пить алкоголь.

Всего в мире насчитывается до 3,5 млн последователей алавизма. Наибольшее их число, от 2 млн до 3 млн человек, проживает на территории Сирии и составляет до 15% от всего населения республики. Большая их часть сосредоточена в прибрежных районах Латакия и Тартус на северо-западе страны. От 500 тыс. до 1 млн последователей проживают в соседней турецкой провинции Хатай. Еще по 150 тыс. проживают на севере Ливана и в Аргентине. Алавитов не стоит путать с другими последователями ислама — алевитами, проживающими на востоке Турции.

До 1922 года алавитские общины проживали на территории Османской империи. С 1922 по 1936 год на территории Латакии и Тартуса, вошедших в состав Французского мандата в Сирии и Ливане, было образовано автономное Государство Алавитов (позже — Санджак Латакия). В 1936 году государство вошло в состав Сирийской Республики, получившей независимость от Франции в 1946 году.

Французская администрация поощряла вступление в вооруженные силы Сирии и Ливана представителей религиозных меньшинств, в результате чего на момент обретения Сирией независимости более 50% офицеров ВС составляли алавиты. В послевоенный период в среде алавитов набирала популярность идея светского панарабизма, которую олицетворяла партия «Баас». В 1963 года она пришла к власти в Сирии в результате военного переворота. Один из ее лидеров алавит Хафез Асад возглавил страну в 1971 году. Его правление связано с усилением влияния алавитов в силовых структурах Сирийской Республики. Последующее сближение Хафеза Асада с Ираном отразилось на алавитских общинах в Сирии, члены которых стали поститься в рамазан, совершать коллективные намазы, строить и посещать мечети.

Религиозный и социальный факторы негативно сказались на отношении к алавитским общинам большинства населения Сирийской Республики, которое на 90% состоит из арабов-суннитов. Во второй половине 1970-х группировка «Братья-мусульмане» (признана в РФ террористической и запрещена) организовывала многочисленные нападения на членов алавитской правящей элиты, беспорядки в сирийских городах, а в 1980 году организовала покушение на Хафеза Асада. Ответом властей стало жесткое подавление протестующих и радикалов в 1982 году.

В последующие годы в суннитских общинах Сирии набирали популярность радикальные исламские группировки. Они активно участвовали в гражданской войне в Сирии, начавшейся в 2011 году. Ключевую роль в свержении режима Башара Асада в 2024 году сыграла группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена).