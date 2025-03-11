Силы ПВО сбили 58 беспилотников на подлете к Москве

В последнюю на 05:57 мск волну атак беспилотников на Москву были сбиты 25 дронов. Общее число уничтоженных за ночь 11 марта беспилотников, летевших в сторону столицы, составило 58.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб»,— сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В аэропортах Жуковский (с 04:24 мск) и Домодедово (с 04:40) введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов.