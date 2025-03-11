Губернаторов не поставили на красное

Врио главы Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк вошла в должность увереннее остальных «новичков» губернаторского корпуса. К такому выводу пришли эксперты компании «Минченко консалтинг» в свежем выпуске рейтинга «Госсовет 2.0», оценивающего политическую устойчивость глав субъектов РФ. В «красную» зону с наиболее высоким риском отставки никто из губернаторов, которые могут принять участие в осенних выборах, на этот раз не попал, а наименее прочные позиции среди них имеют главы Костромской области, Чувашии и Ненецкого автономного округа (НАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мария Костюк и Ростислав Гольдштейн

Фото: Пресс-служба губернатора ЕАО Мария Костюк и Ростислав Гольдштейн

Фото: Пресс-служба губернатора ЕАО

«Минченко консалтинг» ранжирует устойчивость губернаторов на основе девяти критериев. Шесть из них приносят баллы (поддержка со стороны федеральных политиков, наличие «больших» проектов, экономическая привлекательность региона, недавнее избрание или переизбрание на пост, личное позиционирование, качество политического менеджмента), еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела). В «зеленую» зону с максимальной устойчивостью попадают губернаторы, набравшие более 15 баллов, в «красную» — 10 баллов и менее. Последние, по мнению экспертов, находятся на грани отставки, но эти прогнозы сбываются далеко не всегда.

Так, в прошлом выпуске рейтинга (см. “Ъ” от 23 октября 2024 года) в «красную» зону попали три губернатора: Владимир Уйба (Коми), Сергей Меликов (Дагестан) и Валентин Коновалов (Хакасия). Господин Уйба, который, по оценке экспертов, подходил к концу своего первого срока с «багажом нерешенных элитных противоречий», 5 ноября действительно подал в отставку и занял пост замначальника Главного военно-медицинского управления Минобороны (на его место был назначен глава ЕАО Ростислав Гольдштейн, которого сменила руководитель президентской программы «Время героев» Мария Костюк). При этом господин Меликов продолжает руководить республикой из «красной» зоны, а господин Коновалов и вовсе поднялся в «желтую». В то же время в отставку досрочно ушел находившийся в «зеленой» зоне ростовский губернатор Василий Голубев, уступивший место президенту Объединенной авиастроительной корпорации Юрию Слюсарю.

Среди назначенных за последние четыре месяца врио губернаторов наиболее уверенно себя чувствует Мария Костюк, говорится в новом исследовании.

Это обусловлено ее эксклюзивным положением (единственная женщина-губернатор) и «уникальным опытом работы в федеральных структурах поддержки участников спецоперации». Ростислав Гольдштейн начал работу в новом субъекте с позиции крепкого «середняка», столь же уверенно заступил на пост врио губернатора Курской области депутат Госдумы Александр Хинштейн. А вот господин Слюсарь, как и остальные врио — Евгений Первышов (Тамбовская область) и Александр Дронов (Новгородская область),— пока балансирует на нижней границе «желтой» зоны (см. график).

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По сравнению с прошлым рейтингом список оставшихся руководителей, чьи полномочия истекают в сентябре, тоже претерпел некоторые изменения. Так, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко потерял сразу четыре балла и опустился из «зеленой» зоны в «желтую». Как пояснил “Ъ” один из авторов рейтинга Евгений Минченко, это связано с вероятностью перехода господина Дрозденко на федеральную должность.

Иркутский губернатор Игорь Кобзев потерял два балла, хотя в конце февраля получил от президента Владимира Путина добро на участие в осенних выборах (см. “Ъ” от 1 марта). По словам Евгения Минченко, это связано с рядом затянувшихся проектов. В свою очередь, глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев прибавил сразу пять баллов, так как правильно повел себя при ликвидации разлива нефтепродуктов в Керченском проливе (катастрофа произошла 15 декабря). «Не стал "переводить стрелки"»,— объяснил эксперт, добавив, что такую позицию «очень позитивно» оценили представители федеральной власти.

Среди остальных губернаторов с истекающими полномочиями наименее прочные позиции у брянского руководителя Александра Богомаза, «находящегося под давлением из-за приграничного положения региона», главы Чувашии Олега Николаева, которому не хватает крупных проектов развития, и ветерана губернаторского корпуса Сергея Ситникова (Костромская область).

Из них пока только господин Богомаз успел заручиться одобрением Владимира Путина на новый срок. Кроме того, на грани вылета из «желтой» зоны находится глава НАО Юрий Бездудный (руководителя округа избирают депутаты парламента по представлению президента).

Андрей Прах