Губернаторов проверили на незаменимость

Костромской губернатор Сергей Ситников и глава Республики Коми Владимир Уйба имеют самый высокий риск замены среди руководителей регионов, чьи полномочия истекают осенью 2025 года. К такому выводу пришли эксперты компании «Минченко консалтинг» в новом выпуске рейтинга «Госсовет 2.0», оценивающего политическую устойчивость глав субъектов РФ. По их мнению, господин Ситников может лишиться должности в силу долгого нахождения на посту, а господин Уйба — из-за «багажа нерешенных элитных противоречий» и публичных конфликтов.

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На 14 сентября 2025 года в России запланирован очередной единый день голосования. К этому моменту полномочия истекут у 16 глав российских регионов, 15 из которых избираются на прямых выборах, а один (в Ненецком автономном округе) — голосованием в парламенте. По оценке «Минченко консалтинг», половина из этих губернаторов чувствуют себя максимально уверенно и входят в так называемую зеленую зону рейтинга (см. график). И хотя трое из них — Рустам Минниханов (Татарстан), Василий Голубев (Ростовская область) и Александр Дрозденко (Ленинградская область) — находятся у власти уже более десяти лет (первые двое — с 2010 года, третий — с 2012-го), их «укорененность в политической элите во многом нивелирует данный фактор в качестве влияющего на устойчивость позиций», констатируют авторы доклада.

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Напомним, «Минченко консалтинг» ранжирует устойчивость губернаторов на основе девяти критериев. Шесть из них приносят баллы (поддержка со стороны федеральных политиков, наличие «больших» проектов, экономическая привлекательность региона, недавнее избрание или переизбрание на пост, личное позиционирование, качество политического менеджмента), еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела).

В «зеленую» зону с максимальной устойчивостью попадают губернаторы, набравшие более 15 баллов, в «красную» — 10 баллов и менее. Последние, по мнению экспертов, находятся на грани отставки, и иногда она действительно случается. Так, в весеннем рейтинге-2024 (см. “Ъ” от 25 апреля) в числе потенциальных отставников значился самарский губернатор Дмитрий Азаров, который 31 мая досрочно покинул свой пост. Правда, остальные четыре аутсайдера весеннего рейтинга продолжают возглавлять свои регионы, поэтому точность прогноза «Минченко консалтинг» в этом случае составила лишь 20%.

К «середнякам» составители рейтинга отнесли шесть глав регионов, у которых положение чуть менее устойчиво. Например, на прочность позиций Олега Николаева (Чувашия) негативно влияет партийная принадлежность (в отличие от большинства коллег-единороссов он состоит в «Справедливой России — За правду»), а также наличие уголовных дел против членов его команды (в апреле бывший вице-премьер Чувашии Павел Данилов был арестован по обвинению в особо крупном взяточничестве). А перспективу переизбрания Александра Богомаза (Брянская область) и Вениамина Кондратьева (Краснодарский край) осложняет тот факт, что оба будут претендовать уже на третий срок. Кроме того, уголовное дело против экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемого в особо крупной растрате, «может активизировать различные интриги» против кубанского губернатора, предупреждают авторы доклада.

Наконец, наибольшему риску попасть под ротацию, по их мнению, подвержены губернатор Костромской области Сергей Ситников и глава Коми Владимир Уйба.

Первый, хотя и находится в «желтой» зоне, «вполне ожидаемо» может лишиться поста вследствие длительного пребывания у власти (руководит регионом с 2012 года). В отличие от других губернаторов-«долгожителей», господин Ситников не имеет серьезной поддержки со стороны федеральных политиков и не может похвастать крупными проектами. Господин Уйба — единственный руководитель с истекающими полномочиями, который находится в «красной» зоне,— к концу первого срока подходит «с багажом нерешенных элитных противоречий и публичных скандалов», считают эксперты. Напомним, в конце июля Госсовет (парламент) Коми не согласовал кандидатуру зампреда республиканского правительства Антона Виноградова на пост первого вице-премьера, однако Владимир Уйба назначил чиновника вопреки решению депутатов. После этого представители КПРФ пообещали оспорить действия главы региона в суде. Этот эпизод стал одним из эпизодов в длинной череде конфликтов господина Уйбы с депутатским корпусом. Напомним, что Владимир Уйба находился в «красной» зоне рейтинга и весной 2024 г.

Что касается остальных губернаторов, их ситуация, по оценке экспертов, остается стабильной. К числу аутсайдеров составители рейтинга по-прежнему относят глав Дагестана и Хакасии Сергея Меликова и Валентина Коновалова (по 8 баллов), а наиболее устойчивым руководителем считают мэра Москвы Сергея Собянина (23 балла). А глава Марий Эл Юрий Зайцев (16 баллов) перешел в когорту «отличников» благодаря успеху возглавляемой им «Единой России» на недавних выборах в республиканский парламент.

Андрей Прах