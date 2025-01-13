Контакты к выборам считают

В предвыборный период у губернаторов возрастает частота встреч с высокопоставленными федеральными руководителями. Из тех, кому выборы в ближайшее время не предстоят, высокие кабинеты часто навещают лишь главы регионов, находящихся «на особом положении» — например, глава Чечни Рамзан Кадыров или губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Они вместе с главами Москвы и Санкт-Петербурга Сергеем Собяниным и Александром Бегловым являются лидерами среди губернаторов по количеству личных встреч с президентом России. Такие выводы можно сделать из «Индекса плотности федеральных контактов глав российских регионов», подготовленного компанией «Минченко консалтинг» по итогам прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Индекс плотности федеральных контактов глав российских регионов» в «Минченко консалтинг» вычисляют с 16 мая 2024 года — именно тогда к работе приступило новое правительство, сформированное Владимиром Путиным по итогам президентских выборов. Методология индекса проста. Специалисты компании считают количество встреч каждого главы региона с представителями федеральной элиты, в которую они включают наиболее известных политиков и глав компаний или госкорпораций. За каждую такую встречу губернаторам начисляются баллы: например, за контакт с президентом — пять очков (личная встреча оценивается выше), с председателем правительства Михаилом Мишустиным или спикером Госдумы Вячеславом Володиным — по три. Столько же приносят глава «Ростеха» Сергей Чемезов и руководитель «Роснефти» Игорь Сечин. Федеральный министр дает один балл. Если встреча прошла в регионе губернатора, то она оценивается в два раза выше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По итогу 2024 года из первых одиннадцати позиций рейтинга (см. таблицу) семь заняли главы регионов, которые в сентябре прошлого года прошли через выборы. На первых трех местах оказались Вячеслав Федорищев (Самарская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Алексей Смирнов (Курская область). Отметим, в конце прошлого года господин Смирнов ушел в отставку, а его место во главе региона занял Александр Хинштейн: предшественник, как дали понять в Кремле, не смог правильно выстроить коммуникации с жителями, в том числе пострадавшими от боевых действий в приграничных районах.

Таким образом, высокая позиция в рейтинге сама по себе не говорит об успешности губернатора. Но это не мешает считать встречи губернаторов с федеральными фигурами элементом их предвыборной стратегии.

В Кремле считают, что это демонстрирует жителям лоббистский потенциал губернатора, его возможность решить их проблемы. «Максимум коммуникационной активности лидеров индекса приходится на период перед выборами в сентябре 2024 года, в поствыборный период активность в среднем снижается»,— отмечают эксперты «Минченко консалтинг». Они также отмечают, что другие исследования позволяют выявить статистическую связь между количеством «федеральных визитов в регион и объемом получаемых трансфертов».

Четвертое место в индексе — у главы Чечни Рамзана Кадырова. Без учета губернаторов, прошедших через выборную кампанию, он был бы на первом месте. Его лидерство «связано с высокой коммуникативной активностью и особым местом в губернаторском корпусе», объясняют авторы исследования. Кроме того, «высокая плотность федеральных контактов главы Чечни связана и с его значительным влиянием на внешнеполитическом треке».

Пятое место делят глава Подмосковья Андрей Воробьев и губернатор Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Господина Воробьева в «Минченко консалтинг» считают одним из лидеров по «лоббистским» возможностям, а поддержку главы ДНР объясняют стратегической значимостью региона, а также активной работой господина Пушилина по восстановлению инфраструктуры территории. Наконец, шестое место занимает глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. В «Минченко консалтинг» считают, что это в том числе следствие трудных выборов в региональный парламент: господину Ховалыгу важно было показать федеральную поддержку, чтобы помочь высокому результату списка «Единой России».

Десятое место занял глава Калужской области Владислав Шапша: ему выборы предстоят в наступившем году, и уже сейчас нужно усиление имиджевых позиций за счет публичных контактов с федеральными деятелями.

В «Минченко консалтинг» также отдельно отмечают лидеров по количеству личных встреч с Владимиром Путиным: это уже упомянутые Рамзан Кадыров, Александр Беглов, Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин (в общем индексе у него 19 место).

У всех перечисленных было по три аудиенции у президента. В отношении Сергея Собянина авторы исследования делают отдельную оговорку: контакты с другими федеральными элитами «по стандартной для губернаторов схеме» ему просто не нужны, «ресурсов политического влияния московского мэра достаточно, чтобы поддержать собственный пул клиентов в губернаторском корпусе». Отметим, в политических кругах авторитет господина Собянина действительно высок, он воспринимается не только как столичный градоначальник, но и как один из самых высокопоставленных представителей политического истеблишмента страны.

Андрей Винокуров