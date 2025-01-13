Контакты к выборам считают
Эксперты оценили частоту встреч губернаторов с федеральным начальством
В предвыборный период у губернаторов возрастает частота встреч с высокопоставленными федеральными руководителями. Из тех, кому выборы в ближайшее время не предстоят, высокие кабинеты часто навещают лишь главы регионов, находящихся «на особом положении» — например, глава Чечни Рамзан Кадыров или губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Они вместе с главами Москвы и Санкт-Петербурга Сергеем Собяниным и Александром Бегловым являются лидерами среди губернаторов по количеству личных встреч с президентом России. Такие выводы можно сделать из «Индекса плотности федеральных контактов глав российских регионов», подготовленного компанией «Минченко консалтинг» по итогам прошлого года.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Индекс плотности федеральных контактов глав российских регионов» в «Минченко консалтинг» вычисляют с 16 мая 2024 года — именно тогда к работе приступило новое правительство, сформированное Владимиром Путиным по итогам президентских выборов. Методология индекса проста. Специалисты компании считают количество встреч каждого главы региона с представителями федеральной элиты, в которую они включают наиболее известных политиков и глав компаний или госкорпораций. За каждую такую встречу губернаторам начисляются баллы: например, за контакт с президентом — пять очков (личная встреча оценивается выше), с председателем правительства Михаилом Мишустиным или спикером Госдумы Вячеславом Володиным — по три. Столько же приносят глава «Ростеха» Сергей Чемезов и руководитель «Роснефти» Игорь Сечин. Федеральный министр дает один балл. Если встреча прошла в регионе губернатора, то она оценивается в два раза выше.
По итогу 2024 года из первых одиннадцати позиций рейтинга (см. таблицу) семь заняли главы регионов, которые в сентябре прошлого года прошли через выборы. На первых трех местах оказались Вячеслав Федорищев (Самарская область), Александр Беглов (Санкт-Петербург) и Алексей Смирнов (Курская область). Отметим, в конце прошлого года господин Смирнов ушел в отставку, а его место во главе региона занял Александр Хинштейн: предшественник, как дали понять в Кремле, не смог правильно выстроить коммуникации с жителями, в том числе пострадавшими от боевых действий в приграничных районах.
Таким образом, высокая позиция в рейтинге сама по себе не говорит об успешности губернатора. Но это не мешает считать встречи губернаторов с федеральными фигурами элементом их предвыборной стратегии.
В Кремле считают, что это демонстрирует жителям лоббистский потенциал губернатора, его возможность решить их проблемы. «Максимум коммуникационной активности лидеров индекса приходится на период перед выборами в сентябре 2024 года, в поствыборный период активность в среднем снижается»,— отмечают эксперты «Минченко консалтинг». Они также отмечают, что другие исследования позволяют выявить статистическую связь между количеством «федеральных визитов в регион и объемом получаемых трансфертов».
Четвертое место в индексе — у главы Чечни Рамзана Кадырова. Без учета губернаторов, прошедших через выборную кампанию, он был бы на первом месте. Его лидерство «связано с высокой коммуникативной активностью и особым местом в губернаторском корпусе», объясняют авторы исследования. Кроме того, «высокая плотность федеральных контактов главы Чечни связана и с его значительным влиянием на внешнеполитическом треке».
Пятое место делят глава Подмосковья Андрей Воробьев и губернатор Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Господина Воробьева в «Минченко консалтинг» считают одним из лидеров по «лоббистским» возможностям, а поддержку главы ДНР объясняют стратегической значимостью региона, а также активной работой господина Пушилина по восстановлению инфраструктуры территории. Наконец, шестое место занимает глава Республики Тыва Владислав Ховалыг. В «Минченко консалтинг» считают, что это в том числе следствие трудных выборов в региональный парламент: господину Ховалыгу важно было показать федеральную поддержку, чтобы помочь высокому результату списка «Единой России».
Десятое место занял глава Калужской области Владислав Шапша: ему выборы предстоят в наступившем году, и уже сейчас нужно усиление имиджевых позиций за счет публичных контактов с федеральными деятелями.
В «Минченко консалтинг» также отдельно отмечают лидеров по количеству личных встреч с Владимиром Путиным: это уже упомянутые Рамзан Кадыров, Александр Беглов, Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин (в общем индексе у него 19 место).
У всех перечисленных было по три аудиенции у президента. В отношении Сергея Собянина авторы исследования делают отдельную оговорку: контакты с другими федеральными элитами «по стандартной для губернаторов схеме» ему просто не нужны, «ресурсов политического влияния московского мэра достаточно, чтобы поддержать собственный пул клиентов в губернаторском корпусе». Отметим, в политических кругах авторитет господина Собянина действительно высок, он воспринимается не только как столичный градоначальник, но и как один из самых высокопоставленных представителей политического истеблишмента страны.