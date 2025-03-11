Склады портфельные

Высокая доходность индустриальной недвижимости привлекает в этот сегмент все больше инвесторов. Так, управляющая компания «Альфа-Капитал» выкупила ориентировочно за 1 млрд руб. площади в комплексе Industrial City в подмосковном Есипово. Этот актив войдет в портфель профильного ЗПИФа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что УК «Альфа-Капитал» (входит в «Альфа-групп») приобрела у холдинга «Строительный альянс» (ХСА) 8 тыс. кв. м складской недвижимости в индустриальном парке «Industrial City Есипово», “Ъ” сообщили стороны сделки. По подсчетам руководителя департамента рынков капитала консалтинговой компании Nikoliers Дениса Платова, фонд мог заплатить за объект 880–960 млн руб.

Расположенный в подмосковном Солнечногорске индустриальный комплекс «Industrial City Есипово» находится на последних стадиях строительства, его общая площадь будет составлять более 130 тыс. кв. м. Девелопер объекта — холдинг «Строительный альянс» также владеет коммерческой недвижимостью общей площадью 2,5 млн кв. м, включая мультифункциональный парк «Сынково» в Подмосковье и торгцентры Kiosk.

Приобретенные УК «Альфа-Капитал» площади войдут в портфель закрытого паевого инвестиционного фонда «Альфа Промышленные парки 2», рассказали “Ъ” в компании. У объекта высокий инвестиционный потенциал, объясняет цель покупки руководитель дирекции управления альтернативными инвестициями «Альфа-Капитала» Владимир Стольников.

Из управляющих компаний, раскрывших финансовые результаты за 2024 год, «Альфа-Капитал» находится на первом месте по объему активов под управлением (1,597 трлн руб., рост за год — 33,7%, см. “Ъ” от 4 марта). Управляющая компания выкупает площади в объектах light industrial не в первый раз: летом 2024 года она приобрела 15,7 тыс. кв. м в «Industrial City Коледино». Общая площадь объектов девелопера ХСА в фондах «Альфа-Капитала» на текущий момент составляет 30 тыс. кв. м, говорит господин Стольников.

Директор по работе со складскими и производственными помещениями консалтинговой компании IBC Real Estate Игорь Кротенков считает, что фонд может перепродавать площади мелкими блоками по более высокой стоимости или сдавать в аренду в нарезку. По словам директора департамента складской и промышленной недвижимости консалтинговой компании Remain Александра Федорова, средний размер сделки на рынке light industrial не достигает 2 тыс. кв. м, поэтому покупку «Альфа-Капиталом» площадей в «Industrial City Есипово» можно считать крупной.

Инвесторы все чаще вкладываются в объекты light industrial, позволяющие получать хорошую доходность, отмечает партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик. Новизна сегмента и низкий порог входа стимулируют инвестиционную активность не только со стороны конечных пользователей, но и розничных инвесторов, последние иногда вкладываются в объекты light industrial даже без участия управляющих компаний и фондов коллективных инвестиций, добавляет инвестиционный директор УК «Тетис Кэпитал» Андрей Ощепков.

Такой интерес, в свою очередь, привел к расширению предложения. В Москве и Подмосковье за 2024 год объем экспозиции объектов такого формата увеличился на 81% год к году, до 483 тыс. кв. м, подсчитал Станислав Бибик. Сейчас спрос на качественные производственные площади превышает объем предложения в десять раз, что влияет на рост стоимости таких комплексов и арендных ставок в них, отмечает управляющий директор ХСА Александр Никишов. Цена продажи и ставки аренды в объектах light industrial класса А в 2024 году выросла соответственно на 24% и 48% год к году, подсчитал Игорь Кротенков.

София Мешкова