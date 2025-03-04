Управляющие раскрыли свои триллионы

2024 год, несмотря на рост волатильности на рынках, стал успешным для управляющих компаний (УК). За год активы под управлением выросли на 16%. При этом все больше участников рынка начинают раскрывать свои данные — 43 против 29 годом ранее, а объем активов, по которым известна структура, достиг 10 трлн руб. Наиболее заметный рост продемонстрировали компании, имеющие в линейке фонды денежного рынка, а также компании, специализирующиеся на работе со ЗПИФами. При этом на фоне ожидаемого снижения процентных ставок участники рынка ожидают притока новых средств в доверительное управление.

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В минувшем году заметно выросло число управляющих компаний, раскрывших данные по объему активов в управлении. Согласно опросу «Эксперт РА», проведенному среди 110 крупнейших участников рынка, объем активов под управлением и их структуре раскрыли 43 компании. Годом ранее данные предоставили лишь 29 УК (см. “Ъ” от 20 мая). «Рынок управления активами очень конкурентен, поэтому для эффективного маркетинга и неценовой конкуренции компаниям важно иметь внешнее независимое подтверждение их позиций и лидерства. Поэтому мы видим готовность и желание даже прежде непубличных игроков возвращаться в рэнкинг»,— заявил гендиректор аналитической компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов.

Впервые с 2021 года данные раскрыла УК «ВИМ Инвестиции» и с показателем 1,21 трлн руб. заняла вторую строчку рейтинга. Первую строчку, как и год назад, занимает «Альфа-Капитал» (1,6 трлн руб.). Данные предоставили такие крупные компании, как «Меркури Кэпитал Траст» (0,41 трлн руб.), «Промсвязь» (0,4 трлн руб.), группа компаний «Апрель» (0,33 трлн руб.). По-прежнему не раскрывают информацию управляющие компании, возглавлявшие рейтинг три года назад и на которых приходилось больше трети всего рынка.

Крупнейшие управляющие компании по итогам 2024 года Выйти из полноэкранного режима Название Активы под управлением (млрд руб.) Изм. за год (%) В том числе (млрд руб.) ОПИФы, ИПИФы, БПИФы ЗПИФы Средства НПФ Индивидуальное доверительное управление «Альфа-Капитал» 1597,2 33,7 373,2 183,7 1,6 1030,5 «ВИМ Инвестиции» 1214,7 н. д. 499,9 331,0 19,5 347,6 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 974,9 -3,3 5,6 14,4 820,5 29,1 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 920,2 -9,9 — 79,7 838,7 1,8 «Лидер» 574,0 3,6 0,6 — 514,0 59,4 «Агана» 442,6 386,6 — 184,6 248,0 10,0 «Трансфингруп» 442,3 6,0 3,9 46,1 392,2 — «Меркури Кэпитал Траст» 414,5 н. д. — 414,5 — — «Промсвязь» 397,2 н. д. 36,8 45,8 0,3 33,9 Группа компаний «Апрель» 325,0 н. д. 0,7 321,0 0,1 1,7 «Открытие» 322,6 11,3 10,3 — 1,1 300,5 Центральная трастовая компания 262,0 101,9 — 262,0 — — «РВМ Капитал» 204,8 4,9 — 188,5 — — «АБ Капитал» 201,1 н. д. — 201,1 — — «РСХБ Управление активами» 199,9 -12,8 25,7 72,7 3,7 91,4 «Ингосстрах-Инвестиции» 179,8 12,9 4,6 — 31,0 20,0 «Свиньин и партнеры» 161,1 18,5 — 161,1 — — «Т?Капитал» 151,5 н. д. 36,8 45,8 0,3 313,2 «Эссет Менеджмент Солюшнс» 148,1 11,8 — 148,1 — — «Аурум Инвестмент» 126,4 169,0 — 126,4 — — Открыть в новом окне н. д. — нет данных. Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен. По данным «Эксперт РА».

Суммарные активы компаний, предоставивших данные, превысили 10 трлн руб. Это соответствует 42% от активов всех УК, которые, по данным ЦБ, на конец третьего квартала 2024 года составили 23,9 трлн руб. Объем активов под управлением 27 УК, раскрывавших данные год назад, вырос почти на 16%. Рост мог быть и выше, если бы не жесткая денежно-кредитная политика Банка России, которая привела к увеличению доходности депозитов и притоку на них рекордного объема. По данным ЦБ, по итогам года частные лица имели на банковских счетах 57,3 трлн руб.

Вместе с тем управляющие компании зафиксировали рекордный приток средств в ПИФы денежного рынка, доходность которых росла вслед за ключевой ставкой (см. “Ъ” от 15 января). По оценке “Ъ”, за 2024 год такие фонды привлекли 777 млрд руб., из которых 424 млрд руб. было инвестировано в четвертом квартале. «Основной вклад в динамичный прирост активов внесли состоятельные клиенты. В контексте продуктов наиболее динамично прирастали направление альтернативных инвестиций и биржевые фонды»,— отмечает гендиректор «Альфа-Капитала» Ирина Кривошеева.

Заметно опередили рынок компании, специализирующиеся на управлении закрытыми паевыми фондами (ЗПИФами). За год активы таких фондов под управлением УК, раскрывших данные, выросли на 34%, до 1,7 трлн руб. С учетом компаний, впервые раскрывших данные, активы в ЗПИФы достигли 3,4 трлн руб. Гендиректор «КСП Капитал Управление активами» Вячеслав Исмайлов обращает внимание, что постоянное санкционное давление и закрытие иностранных юрисдикций сделали ЗПИФы более привлекательными как для репатриации активов, так и для обеспечения конфиденциальности в части внутренних инвестиций. «В прошлом году процесс смены владельцев, разделения бизнесов и т. д. шел активно, поэтому спрос на упаковку в ЗПИФ был высоким, а объемы этой части рынка достигли новых рекордов»,— отмечает Павел Митрофанов.

На 2025 год участники рынка смотрят с оптимизмом и не исключают ускорения роста рынка в первую очередь ПИФов — как в части открытых и биржевых фондов, так и закрытых фондов. «Основными факторами роста рынка станут снижение ключевой ставки, так как сейчас УК конкурируют с беспрецедентными ставками по депозитам, а также рост осведомленности населения и ликвидности паев»,— отмечает директор проектов УК «Современные фонды недвижимости» Екатерина Васильченко. Она ожидает и роста интереса «молодого поколения к альтернативным, сберегающим от инфляции инструментам», а также развития фондов «на растущие сектора недвижимости». Госпожа Кривошеева не исключает ускорения притока новых средств в розничные фонды на уровне 1 трлн руб. не только за счет стабилизации денежно-кредитной политики Банка России и улучшения геополитического фона, но и за счет внедрения новых регуляторных инноваций. «В настоящее время отрасль ведет обсуждение с регулятором в части внедрения новых инструментов, таких как фонды фондов, фонды товарного рынка и других категорий, которые могут быть интересны широкому кругу инвесторов»,— отмечает Ирина Кривошеева.

Виталий Гайдаев