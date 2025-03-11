Лактоза выпадает в осадок

Крупнейший производитель сырого молока в России ГК «Эконива» начала выпуск безлактозной продукции. Продажи такого молока за прошлый год выросли более чем в полтора раза из-за интереса потребителей к концепции здорового образа жизни. Производителям же такой продукт обеспечивает высокую маржинальность: закупочные цены на него на 20–25% выше обычного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

ГК «Эконива» начала производство безлактозного молока, рассказали “Ъ” в группе. На первом этапе объем выпуска составит 60 тонн в месяц на существующих мощностях. Первоначально безлактозное молоко будет доступно в линейке продуктов для индустрии гостеприимства и ритейла: поставляться в отели и общепит, торговую сеть Metro и кафе в залах сети «Перекресток». Затем каналов продаж станет больше, уточнили в «Экониве».

В консалтинговой компании «Рексофт» отмечают, что производители в целом сейчас активно развивают это направление. Профильные линейки также расширяют Valio, Parmalat, H&N, «Северная Долина», «Братья Чебурашкины» и Unagrande, говорят там.

ГК «Эконива» — крупнейший, по данным ассоциации «Союзмолоко», производитель молока в России. По итогам 2023 года ее валовый надой составил 1,26 млн тонн молока, увеличившись на 5,5% год к году. Группа основана в 1994 году предпринимателем немецкого происхождения Штефаном Дюрром. В 2024 году она перешла в российскую юрисдикцию.

Безлактозное молоко ориентировано на потребителей с непереносимостью лактозы. Углевод в процессе производства расщепляется на простые сахара — глюкозу и галактозу, это придает ему сладковатый вкус. Части потребителей это позволяет отказаться от добавления в кофейные напитки сахара.

На долю безлактозной продукции в 2024 году, по данным исследовательской компании NTech, пришлось 1,9% розничных продаж молока в денежном выражении и 1,2% — в натуральном. Объемы реализации год к году выросли на 63% и 55% соответственно. Ключевыми брендами аналитики называют Parmalat, «Простоквашино» и «Сарафаново».

Опережающий рост продукта происходит в контексте снижения интереса потребителей к молоку в целом. Согласно «Нильсен», натуральные продажи пастеризованного молока в 2024 году сократились на 0,4% год к году, стерилизованного — на 4,6%. В «Нильсен» связывают ускорение продаж именно безлактозной продукции с трендом на «заботу о себе».

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов говорит, что рынок безлактозных молочных продуктов в России развивается за счет интереса как со стороны потребителей, так и общепита. Основатель сети кофеен One Price Coffee Сергей Румянцев обращает внимание на рост осведомленности о непереносимости лактозы: часть людей обращают внимание на дискомфорт уже во взрослом возрасте. Закупочные цены на безлактозное молоко, по его словам, на 20–25% выше, чем на обычное. Но, отказавшись от него, сети кофейни потеряют часть аудитории.

Господин Белов поясняет, что безлактозное молоко —нишевый, а значит, и более маржинальный продукт для производителей. Директор по развитию АПК и пищевой промышленности компании «Рексофт» Анастасия Вяликова говорит, что в категории сохраняется высокая доля импорта, на уровне 20–30% от общего объема потребления. По ее словам, показатель будет снижаться.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова