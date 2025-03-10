Война не списала поэту

В Ростове-на-Дону вынесен приговор фигурантам резонансного уголовного дела об убийстве девушки из Луганска — командиру взвода ВДВ старшему лейтенанту Айдыну Жамидулову и его подчиненному рядовому Алексею Дорожкину. Суд назначил им соответственно 18 и 12 лет колонии строгого режима, приговор еще не вступил в законную силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айдын Жамидулов

Фото: Министерство обороны РФ Айдын Жамидулов

Фото: Министерство обороны РФ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил прославившегося стихами об СВО командира парашютно-десантного взвода Айдына Жамидулова к 18 годам колонии строгого режима за особо жестокое убийство, совершенное в составе группы (п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вместе с офицером осужден его подчиненный, рядовой Алексей Дорожкин, ему назначено 12 лет за то же преступление.

Следствие также обвиняло фигурантов в похищении человека и надругательстве над телом погибшей (ч. 1 ст. 126, п. «а» ч. 2 ст. 244 УК РФ), однако позже эти эпизоды были исключены. Сам процесс проходил в закрытом режиме. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде, что в подмосковной Власихе. Однако на сегодняшний день жалобы не поступали, сообщил “Ъ” источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.

При этом по закону осужденные могут ходатайствовать о заключении с ними контрактов с Минобороны и вернуться штурмовиками в зону СВО. Но для этого необходимо не только желание фигурантов, но и согласие военного ведомства. Впоследствии, получив, например, госнаграды, они могут избавиться от судимостей.

Как ранее писал “Ъ”, Айдын Жамидулов, родившийся в Казахстане и проживавший в Псковской области, подписал контракт с Минобороны в январе 2022 года и проходил службу в звании старшего лейтенанта в должности командира парашютно-десантного взвода десантно-штурмового полка знаменитой 76-й дивизии ВДВ.

В конце 2022 года в соцсетях и СМИ широко разошлось видео, на котором офицер декламировал стихотворение собственного сочинения, посвященное участникам СВО. В конце повествования он заявлял, что семья им гордится и ждет дома.

Рядовой Алексей Дорожкин был мобилизован 1 января 2023 года, он служил в должности старшего разведчика ВДВ.

По версии следствия, которая подтвердилась в суде, вечером 13 января 2023 года Айдын Жамидулов, Алексей Дорожкин и другие военные распивали спиртное в луганском кафе «Радуга». Туда пришла местная жительница Валентина Давронова, с которой Айдын Жамидулов ранее состоял в отношениях. Между старшим лейтенантом и 23-летней девушкой начался конфликт. Айдын Жамидулов опасался, что Валентина Давронова сообщит об их связи его супруге, и, как считают следователи, решил разобраться с девушкой.

Валентину Давронову, связав скотчем, на «КамАЗе» повезли в часть. Другим военнослужащим взводный сообщил, что Валентина якобы служила в ВСУ, имеет татуировки с украинской символикой и занимается разведкой в интересах противника.

Девушку завели в солдатскую баню, где Айдын Жамидулов около двух десятков раз ударил ее ножом, а Алексей Дорожкин добил ее, нанеся ножевое ранение в область сердца.

Затем по приказу офицера военные вынесли тело жертвы за пределы части и подорвали гранатами, чтобы погибшую невозможно было опознать и определить причину ее смерти. Преступление тем не менее удалось раскрыть буквально по горячим следам.

В суде Айдын Жамидулов отказался признать вину. В прениях сторон его защита настаивала, что офицеру нужно вынести оправдательный приговор. Алексей Дорожкин в суде признал вину полностью и просил назначить ему минимальное наказание из возможных. Адвокаты осужденных для комментариев были недоступны.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону